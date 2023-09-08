Пентагон: Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя

Пентагон находит довольно эффективным и результативным продвижение Сил обороны на фронте в ходе контрнаступления. В этом им немало способствует тяжелая бронетехника и оружие от западных партнеров, которые украинская армия умело использует.

Видео дня

Об этом в четверг, 7 сентября, заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ. Она обозначила, что ВСУ показали заметный прогресс, поэтому Штаты уверенно продолжать оказывать помощь.

"С точки зрения наблюдения, как ВСУ используют кассетные боеприпасы и в каких местах, мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно. Также украинские солдаты умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов", – подытожила американская чиновница.

При этом пока представительница Пентагона не стала раскрывать подробностей передачи ракет ATACMS. Очевидно, что партнеры обсуждают условия и количество новых поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейское агентство обороны подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов калибра 155-мм, в частности для передачи их Украине. По состоянию на 6 сентября, подписано уже восемь рамочных контрактов с европейской оборонной индустрией.

А США планируют впервые отправить в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Они лишены большей части радиоактивных веществ и не могут вызывать ядерную реакцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!