ВСУ продвинулись на двух направлениях фронта и могут прорвать всю российскую оборону на юге до конца года – ISW

В США считают, что украинские силы, вполне вероятно, прорвут всю российскую оборону на юге Украины к концу 2023 года. При этом, скорее всего, предстоящие российские оборонительные позиции слабее, чем те, которые украинские силы преодолели ранее.

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Мнение о реальности прорыва ВСУ высказал директор по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) Трент Мол, сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Он отметил продвижение наших войск на второй уровень российский обороны.

Вероятно, Мол имел в виду недавнее продвижение легкой украинской пехоты мимо ряда российских оборонительных позиций, которые проходят к северо-западу от Вербового и к северу от Солодкой Балки (20 км к югу от Орехова) в Запорожской области.

Аналитики напомнили, что еще 4 сентября бывший командир украинского батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что на этих российских оборонительных позициях уже идут бои, но украинские войска их еще не прорвали. По его словам, минные поля перед предстоящим российским оборонительным слоем не являются непрерывными, что может свидетельствовать о том, что украинские силы уже продвинулись через самые плотные из них.

Более того, как отметил Дикий, третий оборонительный рубеж России на юге Украины состоит в основном из командных пунктов, пунктов связи и складов и в основном выступает в качестве линии поддержки российских оборонительных позиций дальше на север. Однако Мол высказал мнение, что основная часть российских подкреплений может быть развернута на как раз на третьем российском оборонительном эшелоне.

"Российская оборона не является равномерной по всему фронту на юге Украины, и оценки силы последующих российских оборонительных позиций могут быть экстраполяцией, основанной на ограниченной информации с небольших участков фронта", – считают в ISW.

Аналитики высказали убеждение, что украинские силы добиваются тактических успехов и истощают обороняющиеся российские силы.

"ISW продолжает оценивать, что контрнаступление Украины может привести к оперативным успехам в 2023 году, но последующие серии российских оборонительных позиций по-прежнему создают серьезные проблемы для украинских сил и на отдельных участках могут быть прочно удержаны", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Пентагоне считают достаточно эффективным и результативным продвижение сил обороны на фронте во время контрнаступления. В этом немало способствует тяжелая бронетехника и оружие от западных партнеров, которые украинская армия умело использует.

– В ВСУ заявили, что оккупанты на Купянском направлении формируют "ударный кулак" из сотни тысяч военных, но им не хватает техники. При этом штурмовые отряды формируются из военнослужащих, которых ранее разбили украинские защитники.

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