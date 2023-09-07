Враг формирует 'ударный кулак' на Купянском направлении, однако испытывает проблемы с техникой. Карта

Российские оккупанты на Купянском направлении формируют "ударный кулак" из сотни тысяч военных, но им не хватает техники. При этом штурмовые отряды формируются из военнослужащих, которых ранее разбили украинские защитники.

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Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что российские военные не меняют тактику боя и штурмов на Купянском направлении.

"Они пытаются создать штурмовые отряды из тех военнослужащих, которых ранее разбили Силы обороны. Из них они сделают такие сводные подразделения. Также привлекают "мобиков" (у них продолжается скрытая мобилизация), которых они собирают по всей России и бросают на войну в Украине. Так противник продолжает аккумулировать и готовить свои резервы для того, чтобы активно их использовать в ведении дальнейших боевых действий", – сказал Евлаш.

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск уточнил, что противник уже сформировал первые отряды, которые уже активно использует.

"Они действуют по стандартному плану – сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч человек, а затем просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также на других направлениях", – отметил спикер.

Евлаш добавил, что сейчас идет противостояние артиллерии, дронов, поэтому даже при небольшом количестве людей можно дать отпор противнику. Российская армия также испытывает проблемы с техникой, у них с ней действительно сложно.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники, как Oryx фиксируют подбивание танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, ежедневно уничтожающих артиллерию оккупантов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа под российским обстрелом оказался Купянский район Харьковщины. Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы, где находились люди: два человека погибли, один получил ранения.

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