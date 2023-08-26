Войска РФ ударили по кафе в Купянском районе: есть погибшие

Российские войска днем 26 августа обстреляли Купянский район. Под вражеским огнем оказалось кафе в селе Подолы, где находились люди.

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По предварительной информации, в результате российского теракта погибли два человека, еще один гражданский получил ранения. Об этом рассказал глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 – ранен. Данные устанавливаются. Враг попал в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители", – отметил начальник Харьковской ОВА.

По словам Синегубова, сейчас на месте прилетов работают правоохранители и экстренные службы.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 26 августа оккупанты обстреляли Херсонщину и убили пожилую женщину. Захватчики ударили по жилым домам в селе Ольговка Бериславского района. Пострадавшую местную 82-летнюю жительницу с многочисленными ожогами доставили в больницу. Там она скончалась.

Также сообщалось, что Россия может снова готовить наступление в Украине. С таким прогнозом выступила британская разведка. С помощью наступления российская армия, испытывающая давление со стороны Сил обороны на юге и на Бахмутском направлении, рассчитывает перехватить инициативу.