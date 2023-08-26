Россия может снова готовить наступление в Украине: британская разведка назвала направление

На давление Сил обороны Украины в районе Бахмута и на юге страны российские войска ответили "мелкомасштабными атаками" на востоке, в частности, на линии Купянск-Лиман. Сейчас российское командование пытается перехватить инициативу и считает Купянск перспективным для этого направлением.

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Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании. Британская разведка предостерегает, что в течение следующих двух месяцев Россия может увеличить наступательные усилия на участке Купянск – Лиман с целью создать "буферную зону" вокруг Луганщины.

Наступательные операции украинских сил на юге Украины и в районе Бахмута создали ощутимое давление на российские подразделения на этих участках фронта. Однако, несмотря на это, Западная группировка войск РФ проводит мелкомасштабные атаки на участке Купянск-Лиман и прибегает к ограниченным локальным наступлениям.

"Поскольку Украина продолжает постепенно завоевывать позиции на юге, доктрина России предполагает, что она попытается возобновить инициативу, вернувшись к наступлению на оперативном уровне. Купянск-Лиман является одним из потенциальных направлений для этого", – объяснили замысел оккупантов в британском оборонном ведомстве.

Ситуация на востоке, в частности, на Купянском направлении, по прогнозам британской разведки, может обостриться в течение следующих двух месяцев.

"Существует реалистическая возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий в направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведка Британии объяснила, как гибель Пригожина ударит по ЧВК "Вагнер". Личность основателя этой частной армии была "цементирующей" для "Вагнера". Пока нет потенциальных кандидатов, которые могли бы заменить Пригожина, его ликвидация станет очень деструктивным фактором для этой компании.

"Вакуум" управления в ЧВК усиливается еще и за счет гибели вместе с Пригожиным высших командиров "Вагнера", включая Дмитрия Уткина.