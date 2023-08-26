Оккупанты обстреляли Херсонщину и убили пожилую женщину

Российские войска в ночь на 26 августа обстреляли жилые дома в населенном пункте Ольговка Херсонской области. В результате обстрела многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина.

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Пострадавшую госпитализировали, однако травмы оказались слишком тяжелыми: женщина скончалась в больнице. Об этом рассказал глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

Россияне обстреляли село Ольговка Бериславского района Херсонской области среди ночи. Били по привычке по жилым домам, убив пожилую женщину.

"Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Попали по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. В медучреждении она умерла", – отметил Прокудин.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 25 августа оккупанты снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе.

В воздушном пространстве Украины зафиксировали два "Шахеда". Оба были уничтожены силами ПВО над Харьковщиной.