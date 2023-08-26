Уничтожены два 'Шахеда': в Воздушных силах заявили о новой атаке оккупантов на Украину

Вечером 25 августа российские войска атаковали Украину двумя иранскими дронами-камикадзе. Их запускали с юго-восточного направления.

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Обе вражеские дроны уничтожены над Харьковщиной. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего зафиксированы пуски двух "шахедов", успешно уничтоженных силами и средствами воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 23 августа российский беспилотник ударил по школе №8 в городе Ромны Сумской области. Педагоги учебного заведения были на работе – готовились к 1 сентября. Четверо из них погибли. OBOZREVATEL рассказывал, что известно о погибших.

Также сообщалось, что в ночь на 25 августа Россия запустила по Украине четыре ракеты и "Шахед": тогда силы ПВО сбили все цели.