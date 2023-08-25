Россияне на Сумщине разрушили школу и убили директора и троих учителей: что известно о погибших

23 августа утром российский беспилотник ударил по школе №8 в городе Ромны Сумской области. Педагоги учебного заведения как раз были на работе – готовились к 1 сентября. Четверо из них погибли.

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Разрушена и школа, которую учителя уже успели подготовить к началу учебного года. Буквально за два дня до трагедии на страничке школы в соцсетях появились фото отремонтированных классов, коридоров, учительской. Школа ждала своих воспитанников, но российские оккупанты разрушили ее.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Директор погибла под завалами

Под завалами школы погибла 51-летняя Татьяна Прокопенко, которая с 2019 года была директором этого учебного заведения. Параллельно вела педагогическую деятельность, преподавала технологии и этику для учеников начальной школы. Коллеги говорят о ней как об очень креативном человеке, у которого всегда было много планов.

До того, как возглавить школу, она работала в Высшем профессиональном училище г. Ромны. Была социальным педагогом, а также некоторое время работала заместителем директора по воспитательной работе вместо коллеги, которая ушла в декретный отпуск.

"Она была очень красивой, светлой, доброй, искренней, всегда с улыбкой. Татьяна Ивановна всегда старалась всем помочь, поддержать. Она много занималась школьным самоуправлением, и дети, с которыми она работала, очень ее любили. Очень творческий человек, всегда сама придумывала интересные сценарии", – рассказала о ней коллега по училищу Ирина Гулак.

У Татьяны Прокопенко осталась 19-летняя дочь и муж. 25 августа, в пятницу, с ней прощались родные, друзья и коллеги.

Учил детей любить книги

Погиб и 42-летний Руслан Яцура, он был библиотекарем, преподавал историю, вел уроки труда. Руслан родом из села Липовое Талалаевской громады Черниговской области. Тут живут его родители.

Как рассказали нам в селе, погибший учитель из семьи педагогов. Его отец был директором школы в Липовом, мама преподавала математику. У Руслана еще есть сестра, оба они пошли по стопам родителей и стали учителями. Только сестра работает в другой школе в Ромнах.

В учебном заведении Руслан был не только учителем, но и главой профсоюза, а также массовиком-затейником. Если надо было на новогодние праздники, то переодевался в Деда Мороза, развлекал детей. И ученики его очень любили за добрый и отзывчивый характер.

Также он вел страничку школы в социальных сетях и активно популяризировал чтение среди школьников.

В последнее время Руслан с женой Людмилой приезжали в село и помогали родителям на огороде.

Уже набрала 1 класс

Во время взрыва беспилотника в школе погибла секретарь, 41-летняя Оксана Кваша. Женщина была родом из маленького села Погожа Крыныця Роменского района. У нее остался муж и двое сыновей: 9 и 19 лет.

Судя по фото в соцсетях, Оксана любила с семьей отдыхать на море в Крыму до его оккупации. Любила своих родных и близких.

Также погибла и заместитель директора, 33-летняя Оксана Солонинка. Она была родом из села Хмелив.

Оксана в школе также преподавала в начальных классах и уже набрала себе первоклассников. Через 10 дней она должна была встретить своих учеников на пороге школы. Однако она погибла, и сама школа тоже разрушена.