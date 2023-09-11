ВСУ имеют успех в районе Клещиевки, продолжаются жесткие бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Украинские военнослужащие продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательной операции на юге Украины. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Защитники шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, уничтожают оккупантов и закрепляются на достигнутых рубежах.

Видео дня

В свою очередь враг продолжает обстреливать позиции наших войск и мирное население Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 сентября.

В ночь на 11 сентября российская террористическая армия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. В течение прошлых суток агрессор нанес 5 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам. В результате российских террористических атак разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Оккупанты активно применяют тактическую авиацию для обстрела приграничных и прифронтовых населенных пунктов Украины. В течение прошлых суток российские террористы обстреливали из авиации Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, захватчики в очередной раз атаковали остров Змеиный. Под артиллерийским огнем противника оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои. Кроме этого, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Орехово-Василевки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. Наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополя Донецкой области, где в течение суток противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что в ближайшее время в РФ и на временно оккупированных территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Отдельные документы на этот счет уже попали в сеть. Следует отметить, что в этот раз призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве пушечного мяса в очередной раз пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи. Следовательно, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 артиллерийским средствам противника.

Ранее сообщалось, что в настоящее время есть признаки того, что российская оккупационная армия готовит масштабное наступление. На это указывает концентрация вражеских сил и средств на Купянско-Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на Токмакском направлении.

Напомним, воины Сил обороны Украины провели блестящую операцию к югу от Авдеевки. В результате защитники заняли часть поселка Опытное, сейчас там продолжаются боевые действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!