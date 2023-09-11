Путин готовит масштабное наступление, дата известна: прогнозы Селезнева

В настоящее время есть признаки того, что российская оккупационная армия готовит масштабное наступление. На это указывает концентрация вражеских сил и средств на Купянско-Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на Токмакском направлении. Озвучивается даже дата начала этой операции – 26 сентября.

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Тем не менее, сегодня никто не сможет сказать с полной уверенностью, как именно будут развиваться события на фронте. Определенно можно сказать лишь то, что времени на активное участие в боевых действиях бронетехники осталось совсем немного – до середины октября. Затем война может перейти в позиционную – с активным применением дронов и артиллерии, но уже без танков. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Тема, которая сегодня активно обсуждается – это история с решением Илона Маска в отношении Starlink, которое он принял еще в прошлом году. По информации CNN, миллиардер приказал отсоединить свою спутниковую сеть вблизи побережья Крыма, когда украинские морские дроны были готовы атаковать корабли Черноморского флота врага. В результате секретная операция была сорвана. Считаете ли вы, что именно этот факт стал ключевой проблемой?

– Наши дроны-камикадзе типа SeaBaby критически зависят от Starlink Илона Маска. Но дело в том, что Маск сделал заявление, что, мол, он не отключил Starlink на территории Крыма, а не подключил. То есть фактически SeaBaby вышли из зоны действия Starlink, с ними была птеряна связь и по факту они были выброшены недалеко от севастопольского побережья на берег.

Логика Маска такова, что, мол, он не хочет, чтобы деятельность его интернет-сети была связана с действиями украинской армии. Дескать, он считает себя пацифистом и не готов быть составляющей частью действий украинских Сил обороны. Тем более, он был уверен, что в результате этой дроновой атаки Путин решится на нанесение ядерного удара. Так что определенная логика в этом есть.

Ну а нам необходимо думать про иные варианты использования такого типа оружия, очень эффективного и мощного, а не зависеть критически от хотелок, желаний или нежеланий господина Маска.

В любом случае войн продолжается, и украинская армия будет изыскивать иные возможности для того чтобы уничтожать вражескую военную инфраструктуру, в том числе вражеские военные корабли. Мы можем использовать не только дроны-камикадзе. Украинский оборонно-промышленный комплекс презентовал, а украинская армия уже успешно применяла современную разработку ракеты типа "Нептун". Был уничтожен комплекс С-400 вражеской ПВО на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

– Имеет ли сегодня Украину какую-либо альтернативу Starlink? Возможно, появились новые возможности за прошедший с того времени год? Что, по-вашему, является главным условием уничтожения Черноморского флота РФ? Приближаемся ли мы к таким возможностям?

– Министр цифровой трансформации господин Федоров анонсировал создание армии морских ударных дронов-камикадзе. Я полагаю, что их эффективное использование напрямую зависит от сети Starlink. Есть ли мировые аналоги такой системы? Я думаю, что нет. Кроме проводного интернета, который используется обычными пользователями, в том числе и в каких-то военных целях.

В любом случае варианты уничтожения Черноморского флота РФ зависит от поставок ракет. Американский генерал Бен Ходжес, которого мы часто вспоминаем, говорит буквально следующее: Крым можно освободить в короткие сроки, просто дайте украинской армии ATACMS.

Почему именно ATACMS? Потому что носителями для них являются HIMARS, а этой техники у Украины достаточно много, чтобы массированно наносить удары по вражеской военной инфраструктуре, в том числе по вражеским кораблям, дислоцированным в бухтах в Крыму.

Плюс очень важная компонента – это истребители F-16. Они, кроме всего прочего, также являются носителями противокорабельных ракет типа "Гарпун". Эти истребители пока что могут действовать над акваторией Черного моря, потому что до Азовского моря нам еще необходимо дойти.

То есть наличие двух этих факторов помогут нам уничтожить Черноморский флот. Пока мы не имеем ни первой, ни второй позиции, и это, соответственно, создает нам проблемы. Мы используем те доступные ресурсы, которые у нас есть, в том числе дроны-камикадзе SeaBaby, но они, как мы видим, зависят от настроения и от позиции главного бенефициара проекта Starlink Илона Маска.

– Пока Украина не получила истребители F-16, наверное, особый интерес представляет техника "выманивания" у страны-агрессора России авиации. Вы знаете об успешно проведенной операции ГУР "Синица", в результате которой российский пилот перегнал вертолет Ми-8 в Украину. Глава ГУР генерал Буданов сообщил, что это не единственный кейс, над которым работают в разведке. По вашим оценкам, будут ли еще подобные случаи? И можно ли сказать, что такая авиация врага для нас критически важна?

– Безусловно, любая техника – не важно авиационная или бронетехника, – которая будет передана в рамках таких операций для нужд украинской армии – это точно та техника, которая уже не будет вести огонь по украинским военнослужащим. Это хороший трофей, который, я уверен, будет использован по его прямому назначению, но уже против российской оккупационной армии.

Генерал Буданов озвучивает ту информацию и в тех объемах, которые не должны повредить деятельности украинского ГУР в этом направлении. Является ли это информация, которая соответствует действительности, или это информационная шпилька? Мы не знаем. Ведь российская разведка внимательно отслеживает все выступления украинского генерала, руководителя военной разведки. Представьте себе логику действий российской контрразведки. Сейчас они начнут проверять, перетряхивать все связи, контакты всех российских военных летчиков. Такой вариант мы не можем исключать.

Может ли генерал анонсировать такого рода операции в будущем? Вполне вероятно. Нынешняя война – гибридная, и информационная составляющая в ней весьма весома и важна. Но мы должны помнить, что в гибридную агрессию можно играть вдвоем. РФ делает информационные вбросы, и вполне вероятно, что украинская армия может действовать точно таким же способом.

– Интересное заявление в отношении контрнаступения ВСУ сделал экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. По его словам, оно идет "методично и успешно". В частности, он обратил внимание на успешное выведение из строя логистических цепочек врага, уничтожение его складов и прочего. Дипломат подчеркнул, что Украина бережет своих солдат, и все же наша армия продвигается вперед. Согласны ли вы с такими оценками? Каков ваш прогноз – как будет продолжаться контрнаступление украинской армии?

– Почему такие высокие и позитивные оценки со стороны Курта Волкера? Он как бывший специальный представитель правительства США в Украине очень хорошо понимает: без абсолютного господства в воздухе проводить наступательные операции смерти подобно. Тем не менее, даже в таких условиях украинская армия смогла продвинуться вперед на разных участках фронта до 15 километров и, самое главное, уничтожить огромное количество вражеских сил, средств и ресурсов, в том числе вражеской артиллерии, бронетехники, средств ПВО, личного состава.

Да, Волкер абсолютно логичен, когда говорит о том, что украинская армия системно и методично уничтожает вражеские инфраструктурные объекты. Дважды был поражен Керченский мост, дважды были поражены мосты в районе Чонгара, эта работа продолжается и далее – и по железнодорожной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму, и на юге Херсонской, и на юге Запорожской области время от времени превращаются в пепел вражеские арсеналы с боеприпасами, места сосредоточения личного состава, бронетехники и вооружений.

Мы не раз говорили, что таким образом украинская армия готовит поле будущей битвы – путем уничтожения вражеских ресурсов. Эта опция работает. При условии отсутствия господства в воздухе то, что делают наши летчики, что делают наши артиллеристы – это на самом деле чудо, подвиг.

Что касается перспектив украинского наступления, то очень много переменных, чтобы делать какие-то прогнозы. Единственное четкое понимание, которое у нас есть – по погодным условиям. В сентябре и, возможно, в первой декаде октября будет более-менее сухо, с середины октября начнутся осенние дожди, которые превратят наши поля и полевые дороги в сплошное болото. В таких условиях перемещать бронетехнику будет невозможно.

Скорее всего, к этому моменту операция перейдет в фазу позиционной войны. Понятно, что будут работать наши дроны-камикадзе, артиллерия, но активного перемещения бронетехники не будет. На какие позиции мы можем выйти к этому периоду? Я не знаю, какими ресурсами в настоящее время обладает украинская армия. Если мы еще имеем в запасе определенны резервы, которые можем отправить в бой на некоторых участках фронта, соответственно, мы будем иметь продвижение на поле боя. Если нет, то мы будем становиться в оборону и вести уже оборонительные бои, потому как очевидно, что враг сейчас накапливает ресурсы, чтобы самому перейти в наступление.

Обратите внимание на Купянско-Лиманское направление. Там концентрируется подразделение 25-й армии. Генерал Сырский говорит о том, что они готовятся перейти в наступление в ближайшей перспективе. Подтягиваются дополнительные резервы в районе Бахмута со стороны вражеской армии. Серьезная концентрация сил и средств севернее и южнее от Бахмута.

Мы знаем, что на Токмакском направлении сосредоточены две боевых воздушно-десантных дивизии противника, 7-я и 76-я, и еще две, составленные из "чмобиков". Одна из них – на базе рязанского воздушно-десантного училища. Поэтому ресурсов у россиян достаточно много, они их подтягивают и готовятся к атаке.

Мои источники из Крыма сообщают о том, что в Севастополе в среде военнослужащих идет разговор о том, что 26 сентября – это та дата, когда путинская армия может перейти в масштабное наступление. К этому периоду потягивается личный состав и резервы.

– Директор по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США Трент Мол озвучил прогноз, согласно которому до конца текущего года Силы обороны могут прорвать всю оборону оккупанта на юге нашей страны. Допускаете ли вы такой вариант?

– Его прогнозы обычно оправдываются на 50-60%. Я тут напомню анекдот про блондинку. "Какая вероятность того, что сегодня вечером вы встретите динозавра? – Пятьдесят на пятьдесят, встречу либо не встречу".

Мне всегда интересна методика, на которой основываются такого рода прогнозы и какими датами в части действий украинских Сил обороны и российской оккупационной армии владеет это должностное лицо.

С февраля 2022 года я весьма критически отношусь к прогнозам многих военных экспертов и политических деятелей, потому что тогда они давали нулевые шансы для Украины на выживание. Киев российская армия должна была захватить за три дня, а всю территорию Украины за три недели.

С тех пор прошло более полутора лет, боевые действия идут, враг несет огромные потери. Говорить о том, что ситуация на поле боя предопределена, я бы не стал. Нынешняя война – это война ресурсов. Ее итог зависит от ресурсных возможностей как оккупационной армии, так и украинских Сил обороны.