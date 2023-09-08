Операция 'Синица' не единственная? Буданов заявил об 'общении' с другими российскими военными

Благодаря спецоперации ГУР и Нацполиции под кодовым названием "Синица" в Украину на военном вертолете Ми-8 прилетел российский пилот Максим Кузьминов и получил за перегнанный борт полмиллиона долларов. Его семью перед этим тоже удалось переправить в нашу страну. Однако он не единственный, с кем украинская разведка проводит подобное общение, пытаясь "выманить" вместе с техникой.

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Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона в четверг, 7 августа. Он ответил на вопрос ведущей, не стали ли после такой удачной для российского пилота спецоперации поступать в ГУР звонки от новых желающих россиян помочь Украине.

Буданов сказал, что о количестве звонков говорить не будет, поскольку это секрет. Однако отметил, что подобная работа продолжается с несколькими лицами.

"Подобное общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так и продолжается. А случившееся – это просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются", – сказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, российское военное руководство "расстроено" из-за успешной операции по "перегону" военного вертолета в Украину. В связи с этим ФСБ РФ начало еще активнее работать, однако, как убежден руководитель ГУР, это им ничего не даст.

"Это рефлективные методы, ничего хорошего им это в принципе не даст", – сказал главный разведчик Украины.

Напомним, российский пилот Максим Кузьминов перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8. В рамках этой операции Украина получила не только новый российский вертолет с бронированной кабиной, но и ценные свидетельства об авиации РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. К российскому пилоту удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.