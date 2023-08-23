'Одна из лучших операций ГУР': Буданов рассказал, как удалось выманить российского пилота Ми-8 вместе с вертолетом

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. Пилот, которого удалось выманить, сейчас находится в Украине и намерен оставаться в нашей стране.

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Об этом Буданов сказал в интервью "Радио Свобода" в среду, 23 августа. Он отметил, что к этому человеку удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.

Также украинская разведка смогла создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит.

Во время проведения спецоперации экипаж попытался убежать, однако был уничтожен.

По словам Буданова, вертолет находится в Киеве. Увидеть его и пообщаться с пилотом можно будет после обнародования "официального кино".

"Пилот отлично чувствует себя, все у него хорошо. У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь (в Украине – ред.)", – добавил глава ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-8 заманили на украинский аэродром. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину, он приземлился в Харьковской области, два других члена экипажа не знали о происходящем.

Из-за этого инцидента у оккупантов произошла истерика. Они принялись рассказывать о "потере ориентации" экипажа и о том, что вертолет якобы по ошибке приземлился на аэродроме в Украине. Там два члена экипажа якобы были ликвидированы, а командир захвачен в плен.

Пропагандисты уверяют, что это единственно верная версия произошедшего. И даже начали сбор средств на "спасение" пленного россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму прогремел взрыв – сначала сообщалось о прилете по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Впоследствии в ГУР заявили, что взрывом был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" вместе с ракетами и оккупантами.