'Вы многого не знаете': российский пилот, перегнавший в Украину Ми-8, призвал других оккупантов сделать так же

В Главном управлении разведки Минобороны раскрыли детали спецоперации под кодовым названием "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8. В рамках этой операции Украина получила не только новый российский вертолет с бронированной кабиной, но и ценные свидетельства об авиации РФ.

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Об этом говорится в документальном фильме "Сбитые летчики России", опубликованном на официальном Youtube-канале ГУР МО в воскресенье, 3 августа. Спецоперация была проведена Военной разведкой (чтобы увидеться видео, доскролльте до конца страницы)

28-летний командир Ми-8 Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации России – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае РФ. Сейчас он находится в безопасности и предоставляет украинским разведчикам очень ценные свидетельства о вражеской российской авиации, системах связи и аэродромной сети.

Он рассказал, что первым связался с ГУР. Украинские разведчики предложили ему гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию и вознаграждение. Далее началась планировка перелета пилота вместе с вертолетом.

Россиянин заявил, что основным мотивом его поступка было полное неприятие полномасштабной войны, начатой Россией. Он отметил, что не хотел быть причастным к военным преступлениям, которые государство-агрессор совершает в Украине.

Кузьминов подчеркнул, что действия Москвы – геноцид украинского народа, но победа будет за Украиной, поскольку украинцы максимально сплочены и им помогает весь мир.

"Основа моего поступка состоит в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ очень сплотился. Весь мир помогает, потому что понимает, что прежде всего нужно ценить человеческую жизнь…Никто не хочет этой войны", – объяснил он.

Он обратился к оккупантам с призывом поступать так же, поскольку они "многое не знают" и о своем решении не будут жалеть.

"Вы нисколько не пожалеете. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, вы не видели, как живут другие люди. Когда вы действительно что-то откроете, то свое мнение измените коренным образом", – подчеркнул российский пилот.

Кузьминов рассказал, что операцию под названием "Синица" удалось сохранить в тайне и успешно завершить, поскольку Военная разведка Украины смогла организовать безопасный коридор. Он летел в режиме радиомолчания на очень малой высоте.

"Я понял, что нахожусь рядом с границей, то есть я передал свое местонахождение. Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Пожалуй, дней 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился", ― сказал российский пилот.

Автор цикла "Военная разведка Украины" Артем Шевченко отметил, что операция ГУР МО Украины "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить в то время самый современный советский МИГ-21.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. К российскому пилоту удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.