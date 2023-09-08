'Бул бы соучастником великой войны': Маск ответил на обвинения в срыве украинской атаки на Черноморский флот РФ

Американский миллиардер Илон Маск тайно сорвал атаку Украины на российский военно-морской флот у побережья временно оккупированного Крыма в прошлом году. Он убежден, что таким образом якобы предотвратил эскалацию конфликта.

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Данные, которые всплыли в СМИ, владелец Spaсe X прокомментировал на своей странице в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Он отметил, что получил срочную просьбу от украинской власти, однако не выполнил ее. Более того, действовал тайно.

"Поступила экстренная просьба от органов власти активировать Starlink на всем пути в Севастополь. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в большом акте войны и эскалации конфликта", – заявил Маск.

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