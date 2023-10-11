Войска РФ начали локальные наступательные операции в районе Авдеевки и Орехова: в ISW назвали главную цель окупантов. Карта

Российские войска с 9 октября начали локальное наступление в районе Авдеевки Донецкой области.. Российская пропаганда разгоняет тезис о том, что войска РФ якобы приближаются к достижению цели по окружению украинских сил в этом населенном пункте, однако аналитики эти утверждения воспринимают скептически.

В то же время оккупанты пытаются наступать в западной части Запорожской области, в районе Орехова: там захватчики стремятся оттянуть украинские силы от Работино. Подробности текущей ситуации на фронте и реального положения дел на упомянутых направлениях раскрыли аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW констатировали, что 9 октября российские войска начали локальные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области, в частности, возле Очеретино, Тоненького, Бердичей, а также на линии Водяное-Опытное.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, под Авдеевкой россияне действительно бросили в атаку до трех своих батальонов. Активизация боев также подтверждалась появившимися в сети кадрами, верифицированными ISW. Однако по состоянию на утро 11 октября аналитики Института изучения войны не обнаружили никаких подтверждений заявленных российской стороной успехов.

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Российские пропагандисты преимущественно расписывают происходящее как "значительную наступательную операцию", целью которой является окружение украинских войск в Авдеевке и захват этого населенного пункта. Аналитики на эти планы смотрят с изрядной долей скептицизма.

"Успешное окружение Авдеевки, одного из наиболее сильно укрепленных участков линии фронта в Донецкой области, скорее всего, потребует больше сил, чем Россия в настоящее время выделила для наступления на линии Авдеевка-Донецк. Российские силы в основном разместили вдоль этой линии фронта нерегулярные силы, в первую очередь элементы 1-го армейского корпуса "ДНР" и дополнительные добровольческие формирования, которые в значительной степени пострадали от плохого командования и напряженности в отношениях с регулярными российскими частями", – отмечено в сообщении.

В ISW также добавили, что за последнее время не нашли подтверждений продвижения российских войск на этой линии. За все время полномасштабной агрессии многочисленные наступательные потуги РФ дали под Авдеевкой минимальные результаты.

В то же время, российские войска активизировали наступательные операции к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области. Наступая здесь, по мнению аналитиков, россияне пытаются оттянуть украинские силы от района Работино.

В частности, российские войска также атаковали юго-западнее Орехова на линии Пятихатки-Жеребянка: российские "военкоры" при этом заявляли, что оккупантам удалось там продвинуться на два километра.

"Активизация российских наступательных операций в районах Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными действиями в Луганской области и в восточной части Запорожья. Они, вероятно, направлены на то, чтобы стабилизировать украинские силы и не дать украинскому командованию перебросить резервы на критические участки фронта в западной Запорожской области", – пишет ISW.

К такому же выводу пришли и в военно-политическом командовании Украины: в течение нескольких последних недель официальные лица не единожды констатировали, что российские атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк призваны помешать украинцам перебросить войска в Запорожскую область.

Тем временем украинские воины продолжали контрнаступление на западе Запорожской области и в районе Бахмута. На стыке Донецкой и Запорожской областей они добились определенных успехов.

"На геолоцированных кадрах, опубликованных 9 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северо-востоку от Никольского (3 км к юго-востоку от Угледара и примерно в 30 км к юго-востоку от Великой Новоселки). В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска добились частичного успеха в районе Андреевки (7 км к юго-западу от Бахмута). А один из российских военных блогеров заявил, что украинские войска продвинулись западнее Новофедоровки (15 км к северо-востоку от Работино и 6 км к северо-востоку от Вербового)", – констатировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW, проанализировав последние заявления высших должностных лиц РФ, пришли к выводу, что Россия движется к выходу из договора о запрещении ядерных испытаний.

Также аналитики отмечали, что у ВСУ есть продвижения на фронте, несмотря на изменение погоды. Также в ISW констатировали, что оккупанты ведут наступление к югу от Гуляйполя.