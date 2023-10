В ВСУ есть продвижения на фронте, несмотря на изменение погоды: оккупанты ведут наступление к югу от Гуляйполя – ISW

Силы обороны Украины 9 октября продолжали контрнаступательные операции и продвинулись в западной части Запорожской области и вблизи Бахмута. И это на фоне сообщения об ухудшении погодных условий, на которое очень "надеялись" оккупанты.

В то же время войска РФ начали локализованные атаки южнее Гуляйполя и, вероятно, реорганизовали южную группировку сил, пытаясь защититься от продвижения ВСУ. О ходе боев говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Успехи Сил обороны Украины

Накануне спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун рассказал о частичном успехе защитников на линиях фронта в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, на юге Запорожского направления бойцы продвинулись к западу от Вербового. А на Бахмутском – возле сел Клещиевка (5 км юго-западнее Бахмута) и Андреевка (10 км).

На фоне продвижения украинских воинов вперед российская пропаганда начала распространять дезинформацию об ухудшении погодных условий в Украине. Некоторые провоенные блогеры пытались убеждать, что плохая погода мешает контрнаступательным операциям ВСУ на фронте.

В частности, по их словам, осадки на юге Украины ухудшили видимость, а это якобы препятствует работе и украинских, и российских разведывательных дронов.

В распространении фейков между россиянами даже возникли споры. Так, один пропагандист утверждал, что земля на фронте стала болотистой и препятствует движению бронетехники. Зато другой заявлял, что на самом деле это не так.

Аналитики Института изучения войны говорят, что точные погодные условия непременно отличаются по всей линии фронта, хотя в целом они действительно ухудшаются. Ранее в Силах обороны Украины отмечали, что погода в общем не повлияет на контрнаступление. Ныне же спикер Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш подчеркнул, что на Купянско-Лиманском направлении из-за сильных осадков сами оккупанты уменьшают ставку на свои авиацию и беспилотники.

Попытки ВС РФ наступать на юге

Сообщается, что российские оккупанты начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя в Запорожской области. Вероятно, чтобы защититься от контрнаступления ВСУ, они реорганизовали южную группировку сил.

По данным ISW, блогер из РФ и украинский военный обозреватель независимо друг от друга указали, что подразделения российской 64-й мотострелковой бригады (35-я общевойсковая армии Восточного военного округа) продвинулись на несколько сотен метров в спорной "серой зоне" в направлении Марфополь – Красное (6 км юго-восточнее Гуляйполя).

Отмечается, что в атаке было задействовано до батальона или меньше оккупантов. Это свидетельствует, что их операции, вероятно, тактичны и направлены на перетягивание внимания и сковывания украинских сил к югу от Гуляйполя, а не дальше на запад в Запорожской области.

Украинский военный обозреватель сообщил, что российское командование недавно реорганизовало южную группировку войск для действий на двух направлениях: Мариупольском и Бердянском, где враг сосредоточил самые большие и качественные силы.

Наблюдатель отметил, что эта группировка состоит преимущественно из мотострелковых подразделений, "мощнейшей" армии Восточного военного округа – 5-й общевойсковой армии (ОВА); двух наименее "мощных" – 29-й и 36-й ОВА, 40-й и 155-й мехбригад Черноморского флота, а также 336-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота РФ.

"Российское военное командование определило первоочередное выделение дополнительных новых сил и средств южной группировке войск перед другими на театре боевых действий", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны захватили два опорных пункта оккупантов возле Вербового в Запорожской области. Благодаря работе защитников армия РФ в очередной раз понесла значительные потери в живой силе.

