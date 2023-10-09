ВСУ захватили два опорника армии РФ северо-западнее Вербового: враг понес потери в живой силе

Вооруженные силы Украины захватили два опорника российских оккупантов к северо-западу от Вербового, расположенного в Запорожской области. В результате этого путинская армия понесла значительные потери в живой силе.

Также враг потерял боевую бронированную машину. Об этом сообщили в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВС Украины.

"Вербове ночь и сегодня день. Взяты два опорника на северо-запад. Уничтожено 1 ББМ врага. Судя по перехватам – у врага несколько человек 200, более 10 - 300", – говорится в сообщении.

В ответ оккупанты применили артиллерию и РСЗО, но безуспешно. Контрактовать враг не пытался.

В 46-й бригаде заявляют, что по работе авиации противника заметно, что этот участок перестал быть временно основным, в отличие от Роботино.

Кроме того, как прогнозируют украинские защитники, ситуация скоро начнет усложняться из-за дождей.

"Земля практически превратится в кашу и слякоть. Кроме того, такая погода - это проблемы с логистикой, ротацией, авиаразведкой для обеих сторон", – объяснили военные.

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Следует отметить, по данным Генштаба ВСУ, на Таврическом направлении оккупационные войска Российской Федерации сосредоточились на атаках городов Авдеевка и Марьинка в Донецкой области. Тем временем у защитников Украины есть частичный успех к западу от Вербового в Запорожье.

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