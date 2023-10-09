У ВСУ есть успехи западнее Вербового, армия РФ сосредоточила силы на штурмах двух городов: новые подробности

На Таврическом направлении оккупационные войска Российской Федерации сосредоточились на атаках городов Авдеевка и Марьинка на Донетчине. Тем временем у защитников Украины есть частичный успех западнее Вербового на Запорожье.

Об этом утром в понедельник, 9 октября, в эфире одного из проектов "Радио Свобода" сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Наши воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, отметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинские военнослужащие наносят потери противнику, закрепляются на позициях, проводят разминирование и доразведку для последующих действий.

По словам Штупуна, активность на Таврическом направлении в последнее время несколько снизилась. За минувшие сутки (8 октября) зафиксировано 18 боестолкновений.

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"Мы связываем это с погодой и с тем, что враг частично перегруппируется", – пояснил военный.

Непогода усложнила логистику оккупантов. Также противник меньше использует свою авиацию.

За 8 октября на указанном участке фронта российские захватчики потеряли 147 единиц живой силы и шесть единиц военной техники (два танка, три бронеавто и одну артиллерийскую систему).

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В целом за прошедшие сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. Армия РФ совершила около 15 неудачных атак возле Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

– Детальнее об обстановке на фронте можно почитать в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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