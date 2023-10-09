За сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений, уничтожены две радиолокационные станции и склады БК врага – Генштаб

В Украине начались 593-е сутки полномасштабной войны, на которые защитники продолжают оборону на востоке и юге, ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожая оккупантов и освобождая территории. За прошедшие сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений.

За это время войска страны-агрессора РФ шесть раз ударили из авиации и произвели 29 обстрелов из РСЗО по позициям украинских сил и гражданским объектам. О военной обстановке рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за 9 октября.

Отмечается, что накануне из авиации оккупанты ударили по Грабовскому на Сумщине; Константиновке на Донетчине; Новоданилове, Работино и Орехову на Запорожье, а также по Бериславу на Херсонщине. В то время как из артиллерии обстреляли более 90 сел и городов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областей.

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Ныне на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском враг и дальше совершает диверсии, минует территорию вдоль границы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении в Харьковской области ВСУ отбили три вражеских атаки возле Синьковки и Ивановки; на Лиманском в Луганской области – четыре в районе Макеевки.

Не дали оккупантам провести атаки и севернее Богдановки, Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

На Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ совершила около 15 неудачных атак возле Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

Враг не вел штурмов на Шахтерском направлении. В то время как на Запорожском совершил атаку севернее Новопрокоповки, которую ВСУ отбили.

Ныне Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию в сторону Мелитополя и имеют частичный успех на этом направлении, в частности, западнее села Вербовое в Запорожской области. Также защитники ведут штурмовые действия на Бахмутщине, где тоже имеют успех – возле сел Андреевка и Клищиевка. Защитники закрепляются на занятых рубежах и истощают армию РФ, нанося ей потери в живой силе и технике.

В то же время на Херсонском направлении наши воины продолжают контрбатарейную борьбу, ликвидируя вражеские склады и нанося прицельные удары по тылам врага.

Авиация Сил обороны за сутки 8 октября нанесла три удара по районам сосредоточения захватчиков. Со своей стороны подразделения ракетных войск ВСУ поразили три артсредства, две радиолокационные станции, два района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны отметили, что российские оккупанты активизировали минную работу на линии Работино – Вербовое в Запорожской области, пытаясь не дать ВСУ пройти дальше. Также они распространяют "вбросы" о том, что погода остановит украинское контрнаступление.

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