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ВСУ продвинулись на западе Запорожской области, оккупанты активизировали минные работы в районе Работино-Вербовое – ISW

Марина Лисничук
War
2 минуты
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ВСУ продвинулись на западе Запорожской области, оккупанты активизировали минные работы в районе Работино-Вербовое – ISW

Силы обороны Украины 8 октября продолжали контрнаступательные действия вблизи Бахмута и в Запорожской области, где незначительно продвинулись на запад. Оккупанты, стараясь не дать украинским воинам пройти дальше, усиливают минирование на линии Работино – Вербовое.

Пропагандисты также распространяют "вбросы", мол, погода остановит контрнаступление ВСУ, но защитники подчеркивают, что это не так. Ход боевых действий проанализировали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики отметили, что 8 октября украинские силы добились ограниченных успехов к северу от Новопрокоповки. А россияне утверждали, что ВСУ также продвинулся возле Копани.

Генштаб подтвердил частичные успехи Сил обороны северо-восточнее Андреевки (7 км юго-западнее Бахмута), а российские источники заявляли, что украинские силы продолжали атаковать вблизи Андреевки и Курдюмовки.

ВСУ продвинулись на западе Запорожской области, оккупанты активизировали минные работы в районе Работино-Вербовое – ISW
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Российские пропагандисты утверждали, что ухудшение погодных условий на Бахмутском и Запорожском направлениях влияет на наступательные операции Украины, а также на работу российской воздушной разведки.

Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун подтвердил, что активность российских беспилотников и авиации в последние дни действительно снизилась из-за плохой погоды.

Со своей стороны представитель Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш подчеркнул, что плохая погода может повлиять на работу БПЛА и авиации, но она не остановит контрнаступление ВСУ.

По данным ISW, российские войска усиливают минирование в районе Работино – Вербовое и пытаются закрепить украинские силы на участках фронта подальше от западной части Запорожской области.

ВСУ продвинулись на западе Запорожской области, оккупанты активизировали минные работы в районе Работино-Вербовое – ISW

Российские блогеры проинформировали, что ВС РФ начали минировать ранее очищенные участки на линии этих населенных пунктов, чтобы "добиться тактической неожиданности".

Пропагандисты заявили, что интенсивные российские работы по добыче и разработке полезных ископаемых помешали перемещению тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах в последние дни. Известный связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские войска ужесточили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы "растянуть украинскую оборону и разделить внимание украинцев".

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытаются зафиксировать ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское направление.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 8 октября на украинском фронте произошло 33 боевых столкновения. Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на Бахмутском и Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях.

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