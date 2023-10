ВСУ продвинулись на западе Запорожской области, оккупанты активизировали минные работы в районе Работино-Вербовое – ISW

Силы обороны Украины 8 октября продолжали контрнаступательные действия вблизи Бахмута и в Запорожской области, где незначительно продвинулись на запад. Оккупанты, стараясь не дать украинским воинам пройти дальше, усиливают минирование на линии Работино – Вербовое.

Пропагандисты также распространяют "вбросы", мол, погода остановит контрнаступление ВСУ, но защитники подчеркивают, что это не так. Ход боевых действий проанализировали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики отметили, что 8 октября украинские силы добились ограниченных успехов к северу от Новопрокоповки. А россияне утверждали, что ВСУ также продвинулся возле Копани.

Генштаб подтвердил частичные успехи Сил обороны северо-восточнее Андреевки (7 км юго-западнее Бахмута), а российские источники заявляли, что украинские силы продолжали атаковать вблизи Андреевки и Курдюмовки.

Видео дня

Российские пропагандисты утверждали, что ухудшение погодных условий на Бахмутском и Запорожском направлениях влияет на наступательные операции Украины, а также на работу российской воздушной разведки.

Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун подтвердил, что активность российских беспилотников и авиации в последние дни действительно снизилась из-за плохой погоды.

Со своей стороны представитель Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш подчеркнул, что плохая погода может повлиять на работу БПЛА и авиации, но она не остановит контрнаступление ВСУ.

По данным ISW, российские войска усиливают минирование в районе Работино – Вербовое и пытаются закрепить украинские силы на участках фронта подальше от западной части Запорожской области.

Российские блогеры проинформировали, что ВС РФ начали минировать ранее очищенные участки на линии этих населенных пунктов, чтобы "добиться тактической неожиданности".

Пропагандисты заявили, что интенсивные российские работы по добыче и разработке полезных ископаемых помешали перемещению тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах в последние дни. Известный связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские войска ужесточили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы "растянуть украинскую оборону и разделить внимание украинцев".

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытаются зафиксировать ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское направление.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 8 октября на украинском фронте произошло 33 боевых столкновения. Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на Бахмутском и Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!