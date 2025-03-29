Резко возросла активность российских самолетов ДРЛО А-50У: с чем это связано и чего боится командование РОВ

В последнее время все чаще фиксируется применение врагом самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. При этом в информационном пространстве страны-агрессора активно обсуждается вопрос поставки Украине шведских самолетов ДРЛО Saab 340 AEW&C. Как между собой связаны эти события и чего боятся россияне?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление"

Год затишья после потерь

Для начала напомню, что российские самолеты ДРЛО А-50У прекратили свои активные полеты с февраля 2024 года. 14 января один борт был сбит над Азовским морем, а 23 февраля – над Краснодарским краем РФ.

Российские самолеты ДРЛО А-50У отвечают за обеспечение контроля воздушной обстановки и управление оперативно-тактической авиацией. Это позволяет российскому командованию получать актуальную информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации Воздушных сил ВСУ, фиксировать пуски ракет наземного и воздушного базирования, обеспечивать целеуказание для ударов тактической авиацией и оперативно-тактическими ракетными комплексами, а также повышать дальность поражения комплексами противовоздушной обороны ЗРС С-400.

А-50У – жизненно важный элемент для управления российскими войсками, которого РОВ на год лишились из-за понесенных потерь и рисков вообще остаться без авиации ДРЛО. Ведь таких самолетов у России оставалось в строю всего восемь, два из которых были сбиты, а 1 поврежден и вряд ли подлежит восстановлению. Производить же А-50У в нынешних условиях Россия попросту не может.

Но, несмотря на все риски, полеты возобновились. Хотя стоит отметить – крайне осторожные, на максимальном отдалении от зон риска, что не позволяет, как прежде, выполнять задачи в интересах РОВ в зоне боевых действий в Украине.

Тогда возникает вопрос: зачем командование российских оккупационных войск снова активизировало эту компоненту, если эффект от ее применения сейчас незначительный?

У страха глаза велики

Странным образом активизация А-50У произошла одновременно с появившимися в российском информационном пространстве сообщениями о том, что Украина вот-вот уже должна получить от Швеции обещанные ранее самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, также известные как S100B Argus.

Дело в том, что переданные Украине истребители F-16 имеют модификацию "AM", что говорит об их крайне ранней версии, особенно в вопросах радаров, не позволяющих использовать весь спектр ракетного вооружения.

Например, среди ракет класса "воздух-воздух" на вооружении F-16 имеются AIM-120C/D AMRAAM с дальностью поражения целей более 100 км и до 180 км соответственно. Но наведение этих ракет на их максимальную дальность штатным радаром AN/APG-66(V)2 невозможно, поскольку он ограничен характеристиками обнаружения и сопровождения цели до 70 км, а версия APG-66(V)2A – до 130 км. Это значительно ограничивает возможности применения F-16AM и не раскрывает полностью их потенциал.

В свою очередь, самолет ДРЛО Saab 340 использует радиолокационную станцию PS-890 Erieye, которая значительно расширит возможности F-16AM не только в вопросах обнаружения целей, но и поражения их на дистанциях в 2-2,5 раза больше от нынешних возможностей.

Я более чем уверен, что, конечно же, найдутся знатоки вопроса, которые отметят: дальность в 180 километров не поможет F-16AM в борьбе с российской авиацией, ведь, например, Су-30 оснащен радиолокационной станцией "Барс" с максимальной дальностью обнаружения цели – 150 км, у перехватчика МиГ-31БМ стоит РЛС "Заслон-М" – 320 км, а у "не имеющего аналогов в мире" истребителя Су-35 РЛС "Ирбис" – 400 км. Да, это все верно, но есть нюанс.

Дело в том, что характеристики той или иной советской или российской РЛС рассчитывались с учетом испытаний на советских и российских самолетах, у которых кардинальным образом отличается показатель эффективной поверхности рассеивания (ЭПР).

Например, ЭПР у F-16 – 1,2-5 м², в то время как у МиГ-31БМ это 16 м² и более, у Су-27 – 15 м². Как бы это банально ни звучало, но лучший показатель эффективной поверхности рассеивания у советского истребителя МиГ-29. Правда, крайне нестабильный – в зависимости от ситуации показатель колеблется от 5 м² до 15 м².

В свою очередь, характеристики РЛС APG-66(V)2A рассчитывались с учетом ЭПР цели (внимание!) 3 м²!

Между тем Saab 340 AEW&C благодаря радиолокационной станции PS-890 Erieye AEW с ФАР, работающей в S-диапазоне 3 ГГц / ~10 см с максимальной дальностью обнаружения цели, обладающей ЭПР до 15 м² – 450 км, с ЭПР 5 м² – 360 км, с ЭПР до 5 м² – до 200 км.

И эти цифры о многом говорят, не так ли?

Выводы

Не сложно сделать соответствующие выводы, что российское командование всерьез обеспокоено появлением у Воздушных сил ВСУ самолетов ДРЛО Saab 340 AEW&C, которые значительно расширят возможности F-16AM не только в вопросах уничтожения крылатых ракет и осуществления огневого прикрытия штурмовой авиации и бомбардировщиков, но и устранения компоненты Воздушно-космических сил РФ.

По всей видимости, активизация А-50У связана именно с этими опасениями и российские самолеты ДРЛО применяются не как ранее, для обеспечения передовых подразделений данными, а для прикрытия тактической авиации, действующей в потенциальной зоне рисков. Они должны будут фиксировать угрозы в воздушном пространстве на дистанциях, позволяющих тактической авиации ВКС РФ уйти из зоны риска до того, когда станет поздно.

Насколько эти опасения командования РОВ соответствуют действительности, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но сам факт эксплуатации уникальных самолетов, ценность которых для России на вес золота, говорит о многом.

Переполох в курятнике ложный или нет – неважно. Главное, что вырабатывается ресурс и снижается ремонтопригодность самолетов, которые Россия на сегодня не способна производить, а получаемая ими информация недостаточна для поддержки боевых действий в Украине на том уровне, на котором это осуществлялось до февраля 2024 года.