Силы обороны отразили все атаки врага под Бахмутом, произошло 33 боестолкновения за сутки – Генштаб

На фронте в Украине за минувшие сутки произошло 33 боевых столкновения между Силами обороны и российскими оккупационными войсками. В частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области украинские воины успешно отразили все атаки врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 8 октября. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях и наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

Ситуация на фронте и российские обстрелы

Враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Грабовское Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

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На Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток украинские воины успешно отбили все атаки врага к северу от Богдановки, Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Клищиевка, Андреевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отбили 13 атак оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем захватчиков находились около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Орехов, Роботино, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Берислава. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Станислав Херсонской области.

Потери оккупантов за сутки

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 2 состава боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и отбивают атаки вблизи населенных пунктов. ВСУ имеют частичный успех вблизи населенного пункта Андреевка.

– В британской разведке сообщили, что в течение последнего месяца Силы обороны Украины преуспели у поселка Большая Новоселка в Донецкой области. Благодаря титанической работе защитников ситуация на этом участке фронта стабилизировалась.

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