Разведка Британии оценила успехи ВСУ на Донетчине и спрогнозировала развитие ситуации. Карта

В течении последнего месяца Силы обороны Украины достигли успехов поселка Большая Новоселка в Донецкой области. Благодаря титанической работе защитников ситуация на этом участке фронта (на границе с Запорожским направлением. – Ред.) стабилизировалась.

Такую оценку событий дало разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании. Сводка от 8 октября опубликована на его официальной странице в соцсети X (Twitter).

В частности, еще в июне-июле 2023 года британская разведка информировала об интенсивных боях возле Великой Новоселки, расположенной к западу от Угледара. Однако за последние четыре недели, отмечают специалисты, боевые действия там стали значительно менее интенсивными.

"За лето Украина почти наверняка освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории на этом направлении", – говорится в отчете.

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Ведомство оценивает, что наступательные действия ВСУ в этом районе сковали силы частей 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа РФ. В частности, украинские воины не разрешили оккупантам усилить другие направления на указанной линии фронта. Также не дали врагу доукомплектовать десантные подразделения.

Однако на фоне стабилизации ситуации возле Великой Новоселки британские разведчики указывают, что войска РФ все еще остаются в оборонительной позиции. Там они надеются оградиться от возможных будущих наступательных операций Украины.

Специалисты считают маловероятным то, что агрессор отведет значительную часть своих войск с этого направления в Донецкой области, в частности, в течение следующих полутора месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 7 октября на украинском фронте произошло 68 боевых столкновений. Защитники отбили 13 вражеских атак на Купянском и шесть – на Лиманском направлениях. Оккупанты также провели более двух десятков неудачных атак под Авдеевкой и Марьинкой, еще десять – на Шахтерском направлении.

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