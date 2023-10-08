За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления и отчитались об уничтожении техники РФ. Карта

Украинские военнослужащие продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

В свою очередь российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей ракетными и артиллерийскими обстрелами. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 октября.

В течение суток россияне нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам населенных пунктов Черноморск Одесской области, Миргород Полтавской области и Пересичное Харьковской области. Враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам нашего государства.

В результате российских террористических атак среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушены и повреждены зернохранилище припортовой инфраструктуры, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, а также другая гражданская инфраструктура.

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Под авиационным обстрелом врага были населенные пункты Степное Сумской области; Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области; Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Екатериновка, Спорное, Клещиевка, Нью-Йорк, Марьинка, Новомихайловка, Антоновка, Водяное, Володино Донецкой области; Приютное Запорожской области и Вилково Одесской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица на Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожено 4 БПЛА оперативно тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Напомним, Силы обороны Украины на разных участках южного фланга Бахмута прошли вперед до 400 метров. Воинам нужно закрепиться на достигнутых рубежах – тогда можно будет объявить детали успешного продвижения.

Ранее сообщалось, что освобождение Бахмута, которое приведет к уничтожению оккупантов или их массовой сдаче в плен, может стать мощным мотивационным надломом для врага и ударом по российской пропаганде. Что касается деоккупации Токмака, Украине важнее выйти на северное побережье Азовского моря, то есть на Молочный Лиман, и перерубить сухопутный коридор захватчиков.

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