На юг от Бахмута ВСУ продвинулись на разных участках до 400 м – Евлаш

Силы обороны Украины на разных участках южного фланга Бахмута (Донетчина) за минувшие сутки прошли вперед до 400 метров. Воинам нужно закрепиться на достигнутых рубежах – тогда можно будет объявить детали успешного продвижения.

Об этом вечером 6 октября в прямом эфире "Радио Свобода" сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. "Не буду уточнять, где именно..." – сказал он, отметив, что противник может использовать подробности в своих целях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы должны выждать паузу, когда мы сможем закрепиться уже и сможем говорить об этом более открыто. Так, у нас есть успехи. Продолжаем вытеснять врагов", – заявил Евлаш.

В частности, в районе села Андреевка российские захватчики пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Противник снова применяет тактику "мясных штурмов". Разные подразделения Сил обороны Украины общими усилиями отбивают вражеские атаки, не давая оккупантам продвинуться.

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Представитель ВСУ добавил, что серьезные бои продолжаются в районе железной дороги в Клищиевке. Защитники страны закрепляются на позициях, хотя в целом обстановка "сложная и очень напряженная".

"Там противнык каждый день использует сотни, если не тысячи артиллерийских снарядов, но, несмотря на это, мы держим фронт", – сказал Евлаш.

Добавим: 6 октября на фронте в Украине произошло 34 боевых столкновения. Наши Герои на Бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки, отчитался Генштаб ВСУ. Подробности можно найти в оперативной сводке по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в 3-й ОШБр обнародовали GoPro-съемку зачистки от врага лесополосы на Бахмутском направлении.

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