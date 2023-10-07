ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 34 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Защитники имели частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 7 октября. Также отмечается, что во время наступательных действий на Бахмутском направлении украинские войска имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области. Силы обороны наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

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Кроме того, защитники отразили атаки врага по меньшей мере на четырех направлениях. В то же время оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки близ Бахмута.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной ракетный удар по гражданскому объекту в центральной части города Харьков. В результате таких террористических действий погибли 2 человека, еще 30 человек получили ранения. Поврежден 61 многоквартирный, 17 частных домов и 10 объектов социально-бытовой сферы.

Всего враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка, Пески-Радьковские Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Потери окупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный эксперт, полковник запаса Петр Черник объяснил, что увольнение Бахмута может стать мощным мотивационным надломом для врага и ударом по российской пропаганде. Что касается деоккупации Токмака, Украине важнее выйти на северное побережье Азовского моря, то есть на Молочный Лиман и перерубить сухопутный коридор захватчиков.

– 5 октября Силы обороны продолжали наступательные операции на Бахмутском направлении и на западе Запорожской области. Они продвинулись вперед поблизости Андреевки и Роботиного.

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