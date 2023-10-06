Бахмут или Токмак: эксперт объяснил, окружение какого города ВСУ может стать большим ударом для РФ

Освобождение Бахмута, которое приведет к уничтожению оккупантов или их массовой сдаче в плен, может стать мощным мотивационным надломом для врага и ударом по российской пропаганде. Что касается деоккупации Токмака, Украине важнее выйти на северное побережье Азовского моря, то есть на Молочный Лиман, и перерубить сухопутный коридор захватчиков.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. В частности, на вопрос о том, что более важно освободить – Токмак или Бахмут, он отметил, что "Бахмут гораздо интереснее и серьезнее".

"Почему? Потому что это политический вопрос. Причем политический вопрос высокого уровня. Путин объявил, что он их наградил недогероев, они оттуда выйти не могут. Они будут сражаться за Бахмут до последнего патрона", – сказал Черник.

По его словам, окружение Бахмута приведет либо к уничтожению оккупационного контингента, которого там по меньшей мере 10 тыс. человек, либо, что было бы лучше всего, сдаче в плен ВСУ нескольких тысяч военных РФ.

"Это действительно был бы серьезный мотивационный надлом для врага и очень серьезный удар по их пропаганде. Для них будет очень трудно объяснять в медиапространстве, почему это произошло. Это будет чувствительно и больно", – прогнозирует эксперт.

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Петр Черник добавил, что Токмак – "это интересно и важно", но для Украины важнее выйти на северный берег Азовского моря.

"Важнее выйти на северное побережье Азовского моря, условно – Молочный Лиман – и перерубить сухопутный коридор. То есть условно, с точки зрения здравого смысла и военной стратегии. Если выбирать большой удар и большое движение в сторону Азовского моря и в сторону Токмака, то первое более целесообразно", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW отметили, что ВСУ продолжали наступательные операции на Бахмутском направлении и на западе Запорожской области. В частности, украинские войска продвинулись возле Андреевки и Работино.

– На Таврическом направлении военные РФ стали чаще сдаваться в плен ВСУ. Такая тенденция наблюдается последние пять дней, рассказали в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

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