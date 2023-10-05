Оккупанты стали чаще сдаваться в плен: в ВСУ рассказали о боях на Таврическом направлении

На Таврическом направлении фронта в Украине военные оккупационной армии России стали чаще сдаваться в плен Силам обороны Украины. Такая тенденция наблюдается последние пять дней.

Так, с начала недели (с 2 октября) было зафиксировано 28 случаев добровольной сдачи в плен оккупантов. Об этом рассказал Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в эфире телемарафона в четверг, 5 октября.

По его словам, еще на прошлой неделе случаев сдачи в плен россиян была значительно меньше – украинские воины фиксировали единичные случаи.

Штупун отметил, что такая статистика, скорее всего, связана с интенсивностью боевых действий и успехами украинской армии на этом участке фронта. Кроме того, часть российских захватчиков пользуется проектом "Хочу жить".

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Ранее в ГУР рассказали, что бойцы ВСУ каждый день пополняют обменный фонд – в результате успешных операций украинской армии оккупанты попадают в плен. Также участились случаи, когда россияне добровольно сдаются в плен Украине.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов сказал, что после секретной спецоперации "Синица", в результате которой пилот РФ перегнал в Украину вертолет Ми-8, стало больше обращений от оккупантов в программу "Хочу жить".

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте "Хочу жить" заявили, что Москва отказывается забрать своих тяжело раненых военнопленных, несмотря на то, что Украина предлагала передать их в одностороннем порядке. Речь идет о 59 оккупантах.