Зафиксированы редкие случаи, когда российские военнопленные после обмена с Москвой возвращались на фронт. Но впоследствии они повторно попадая в плен к украинским защитникам.

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Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. "По процентам трудно сказать, но возвращаются, и это не единичные случаи", – сказал он.

Юсов отметил, что были зафиксированы случаи, когда одни и те же российские военные по нескольку раз попадали в плен к украинским защитникам. По его мнению, это свидетельствует о гуманности ВСУ.

"Есть такие фартовые персонажи", – сказал он.

Следует отметить, что Россия отказывается забрать своих тяжело раненных военнопленных, несмотря на то, что Украина предлагала передать их в одностороннем порядке. Речь идет о 59 оккупантах, оказавшихся ненужными своему государству, отправившему их на смерть в чужой стране.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил новую "цель спецоперации" России против Украины. Оказывается, государство-агрессорша начало полномасштабную войну, чтобы добиться освобождения российских военнопленных, которые в плену оказались именно в результате полномасштабной агрессии РФ.