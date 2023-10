ВСУ добились успехов вблизи Андреевки и Работино, в РФ пытаются оправдать свои провалы в войне – ISW

Силы обороны Украины 5 октября продолжали наступательные операции на Бахмутском направлении и на западе Запорожской области. Они продвинулись вперед поблизости, соответственно, Андреевки и Работино.

В это время российские пропагандисты пытались оправдать провалы РФ в войне против Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне в Генштабе ВСУ отметили, что украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Так, украинские силы добились неопределенных успехов к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун добавил, что также защитники добились частичного успеха к западу от Работино (10 км к югу от Орехова).

В то же время известный российский провоенный блогер оправдывал тактические отступления России во время украинского контрнаступления как часть "эластичной обороны" оккупантов.

Он расширил заявление одного из российских фронтовиков о том, что командиры ВС РФ в течение всего периода украинского контрнаступления якобы решали отводить свои силы с "разбитых позиций", чтобы вести "маневренную и активную оборону". Аналитики предположили, что имеется в виду так называемый подход захватчиков к "эластичной обороне".

Другие российские блогеры недавно отметили, что командирам армии РФ все чаще приходится выбирать между "пустой тратой" войск в контратаках для удержания тактических позиций или противостоянием собственному же военному командованию, отступая на ранее подготовленные позиции "вопреки приказам или давлению", и таким образом якобы рискуя своей карьерой.

