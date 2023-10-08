Вблизи Бахмута идет наступательная операция: Евлаш рассказал об успехах ВСУ. Карта

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Украинские воины уничтожают оккупантов и отбивают атаки врага вблизи населенных пунктов.

Российские захватчики сотни раз за день обстреливают позиции наших войск из артиллерии, танков и авиации. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, ВСУ имеют частичный успех вблизи населенного пункта Андреевка. В свою очередь российские террористы пытаются наступать, чтобы занять утраченные позиции. Однако благодаря усилиям украинских защитников все попытки врага терпят неудачу.

"Мы продолжаем наступательную операцию южнее Бахмута. Имеем частичный успех вблизи населенного пункта Андреевка. Там противник продолжает давить, пытается отбить свои утраченные позиции, в том числе, вблизи Андреевки и Клещиевки. Но успеха они не имели и свои цели не выполнили", – сказал Евлаш.

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Также он отметил, что российские оккупанты ведут огонь по позициям Сил обороны из различного вооружения. Враг применяет ствольную и реактивную артиллерию, танки и авиацию. ВСУ за сутки ликвидировали 132 оккупанта и уничтожили различную технику врага.

"За сутки 380 раз противник обстреливал наши позиции с разных видов вооружения, включая реактивную, ствольную артиллерию, танковые подразделения, гранатометы и стрелковое оружие. Дважды использовал авиацию. Во время семи боевых столкновения с противником нам удалось ликвидировать 132 оккупанта и ряд вражеской техники, среди которых, танк, БМП, Мста-Б и две пушки Д-30", – заявил Евлаш.

Напомним, Силы обороны Украины на разных участках южного фланга Бахмута прошли вперед до 400 метров. Воинам нужно закрепиться на достигнутых рубежах – тогда можно будет объявить детали успешного продвижения.

Ранее сообщалось, что освобождение Бахмута, которое приведет к уничтожению оккупантов или их массовой сдаче в плен, может стать мощным мотивационным надломом для врага и ударом по российской пропаганде. Что касается деоккупации Токмака, Украине важнее выйти на северное побережье Азовского моря, то есть на Молочный Лиман, и перерезать сухопутный коридор захватчиков.

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