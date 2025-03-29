Почти 211 миллионов гривен – это не просто цифра. Это ударная сила в небе. Это сотни дронов-камикадзе, дронов-разведчиков и дронов ПВО, которые уже на службе у наших защитников.

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Ці кошти — допомога моїх вірних друзів, які роками підтримують Збройні Сили й цього разу миттєво відгукнулися на моє прохання. Їхня відданість — це справжнє братерство зброї. Сьогодні армія потребує ще більше "очей у небі" й "гніву з неба". Адже за статистикою, 70% усіх втрат ворога — справа саме безпілотників.

Держава працює безперервно, волонтери вкладають серце й душу, але — кожен додатковий дрон рятує життя наших воїнів і наближає перемогу. Жоден з них не буває зайвим.

Тільки за останній тиждень у зоні відповідальності нашої тактичної групи безпілотники знищили: 3 артилерійські системи, 1 танк, 3 броньовані бойові машини, 37 одиниць автомобільної техніки, 23 ворожі дрони ("Орлан-10", "Суперкам", "ZALA Ланцет") і 350 окупантів, які більше ніколи не вчинять зла на нашій землі. Серед ударних — і вже легендарні вітчизняні дрони-камікадзе "Генерал Черешня", які стали справжнім кошмаром для ворога, безпілотники на оптоволокні, БпЛА-винищувачі ППО.

За планом, щомісяця ми з моїми друзями будемо передавати на передову бригадам тактичної групи, якою я командую, 2000 БпЛА.

Разом із безпілотниками від Міністерства оборони України та закупленими за кошти доброчинців, вони працюватимуть безжально — вдень і вночі, по землі й по небу. Дякую кожному, хто підтримує! Ми всі — частина великої справи. Слава Україні!

Разом переможемо!