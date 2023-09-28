Враг трижды пытался восстановить утраченные позиции под Авдеевкой, Силы обороны продолжают штурм у Бахмута – Генштаб

Российские оккупанты в течение суток 28 сентября трижды пытались восстановить утраченные позиции под Авдеевкой. В то же время, украинские защитники продолжают штурм враждебных позиций возле Бахмута.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. В то же время, оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли более 35 населенных пунктов, в том числе Клюсы, Турья, Покровское, Поповка, Карповичи, Медведевка Черниговской области; Искрисковщина, Андреевка, Степок, Таратутино, Александровка Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора, Круглое Харьковской области.

На Купянском направлении российские оккупанты из авиации ударили по локациям недалеко от Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Синковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Однако авиационные удары врага потерпели Торское, Северск, Спирное, Веселое Донецкой области. Также от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг по авиации ударил вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области. Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки, но успеха не имел. Захватчики нанесли авиационный недалеко от этого населенного пункта. Наши защитники также успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области. Однако враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел. Нанес авиационных ударов возле Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Новояковловка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам Херсонской области, среди которых Золотая Балка, Антоновка, Ромашково и Херсон.

В то же время украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 1 по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.

Напомним: Тарнавский убежден, что зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны, поскольку украинские воины продвигаются преимущественно без техники и небольшими группами. Наибольший прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо добраться до города Токмак в Запорожской области.

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