'Наибольший прорыв ВСУ еще впереди': генерал Тарнавский назвал ключевой город в обороне РФ на юге Украины

Зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны Украины, поскольку украинские воины придвигаются в основном без техники и небольшими группами. Самый большой прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо как минимум достичь города Токмак в Запорожской области.

Об этом сказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью изданию CNN в пятницу, 22 сентября. По его словам, погода зимой может стать препятствием, но вряд ли сильно повлияет на контрнаступление ВСУ.

Генерал считает, что большой прорыв Украины на фронте – еще впереди.

"Я думаю, это произойдет после Токмака. На данный момент они (российские оккупанты. – Ред.) рассчитывают на глубину своей линии обороны там", – сказал он.

Командующий добавил, что Токмак – это цель-минимум, а главная цель – добраться до государственных границ Украины.

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Тарнавский отметил, что самой серьезной проблемой является не "линия Суровикина", а "перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев".

"Существует сочетание небольших вредоносных групп обороны противника, которые в настоящее время размещены очень точно и грамотно. Но действия наших бойцов вынуждают их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами", – подчеркнул бригадный генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны заявили, что бронетехника Сил обороны Украины уже действует за последней линией российского оборонного слоя, через который защитники осуществляют продвижение в западной части Запорожской области. Они ведут наступательную операцию также к западу и юго-западу от Вербового.

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