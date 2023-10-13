"Лезут как тараканы": войска РФ перебросили под Авдеевку три новых бригады и хотят окружить город. Какая ситуация сейчас

Масштабная атака российских оккупационных войск на Авдеевку Донецкой области продолжается уже четвертые сутки, противник пытается окружить город и сосредоточился на ударах с флангов с севера и с юга. В этом районе захватчики сосредоточили три новых бригады.

Захватчики наносят "одновременные массированные удары механизированных колонн и пеших штурмовых групп при поддержке артиллерии и авиации в сочетании с ударами по нашему тылу и широким использованием беспилотников". Об этом The Washington Post рассказал командир украинской 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВС Украины Вадим Сухаревский.

Украинские воины мужественно ведут оборону и уменьшают количество оккупантов. Как отметил Сухаревский, в этом районе из-за потерь четыре российских батальона утратили боеспособность.

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В эфире новостного марафона "Єдині новини" утром 13 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал, что ситуация тяжелая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Очень активная на этом направлении вражеская авиация. Происходят и артиллерийские дуэли, и стрелковые бои. Кроме того, для продвижения вперед противник пытается применять бронированную технику.

"Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью, [россияне] лезут, как тараканы, очень много", – сказал чиновник.

Он сообщил, что ночью ВС РФ продолжали обстреливать Авдеевку. Били оккупанты также по тыловым населенным пунктам, в частности, по Очеретинской громаде. Что касается вражеских обстрелов позиций украинских защитников, то их очень много – "даже не считали", отметил Барабаш.

По его словам, 12 октября войска страны-агрессора применили на Авдеевском направлении очень много техники. Но украинские воины "четвертые сутки стоят неизменно на своих позициях, уверен, что выдержат, потому что это не люди, это титаны".

Барабаш признал, что логистика в Авдеевку сталкивается с проблемами. На период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания, однако, как заверяет он, еда, гигиена, медицина там запасены "в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев".

Глава ГВА отметил, что если гражданские выявляют желание выехать, то "стараемся находить щели в этих обстрелах".

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны заявил, что (по данным на 12 октября) за несколько дней штурмов оккупанты не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой.

– Военный эксперт Алексей Мельник заявил, что активизация противника в этом районе преследует две цели. Одна из них – попытка выйти на административные границы Донецкой области.

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