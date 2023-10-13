Наступление окупантов на Авдеевку: эксперт назвал две цели и озвучил прогноз

Активное наступление российской оккупационной армии в районе Авдеевки на Донеччине преследует две цели. Одна из них – попытка выйти на административные границы Донецкой области.

Враг мог несколько продвинуться на этом направлении, впрочем, с удержанием позиций могут возникнуть проблемы. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Россияне с самого начала масштабного вторжения ставили задачу захвата территорий Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Эту задачу они пытаются решить почти в течение двух лет", – отметил он.

Как пояснил эксперт, Авдеевка имеет ценность с сугубо военной точки зрения, поскольку представляет собой "достаточно мощный оборонительный рубеж". Именно этот рубеж сдерживал первую волну наступления врага и несколько последующих.

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По словам Мельника, путём атак на Авдеевку враг преследует две цели. Первый связан именно с военной ценностью этого населенного пункта. "Если почитать российские паблики, то они там почти намекают на то, что вот-вот она будет взята в окружение. Выглядит так, что, если бы они достигли этой цели, на время они бы остановились", – предположил он.

Вторая цель состоит в попытке оттянуть резервы Сил обороны Украины с определенных участков фронта. "Но, по сообщениям наших официальных источников, это не было такой неожиданностью, и вряд ли врагу удастся навязать здесь инициативу", – отметил эксперт.

Он добавил, что оккупационные силы могли несколько продвинуться на Авдеевском направлении. "Но одно дело – какие-то тактические преимущества, заход на рубеж, а другие дело – смогут ли они там удержаться и самое главное – смогут ли они впоследствии какие-то тактические достижения развить в оперативный успех", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZ.UA, по информации главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, 11 октября российские оккупационные войска начали массированно наступать в районе Авдеевки. Из-за штурма оккупантов есть жертвы среди мирных жителей.