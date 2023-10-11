Войска РФ устроили беспрецедентные атаки на Авдеевку: погибли мирные жители, ВСУ подбили около 60 единиц техники врага. Видео и карта

Российские оккупанты начали массированно наступать в районе Авдеевки Донецкой области. Тем временем бойцы ВСУ подвели более 60 единиц техники противника. Это своего рода прорыв наших защитников, ведь такого еще ни разу не было в данном направлении.

Вместе с тем, во время штурма оккупантов погибли мирные жители населенного пункта. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона "Єдині новини" (чтобы просмотреть видео и карту, доскролльте до конца страницы).

"Ситуация остается очень напряженной. С начала полномасштабной войны никогда еще не использовалось так. Действительно, вчера они массированно пошли в наступление. Приблизительно с 3-х начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму "промку" также начали крыть. Предварительно было озвучено, что около 50 единиц техники пошло вчера в наступление, но мы реально знаем, что было подбито более 60 единиц техники на нашем направлении. Был сбит самолет, сбит вертолет Ми-8", – сказал Барабаш.

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Еще больше оккупанты начали бить по городу ближе к 5:30-6:00. Для наступления они использовали 2000 личного состава и десятки единиц бронированной техники, значительную часть которой ВСУ уже уничтожили.

К слову, ранее войска РФ атаковали с 20-25 единицами техники.

Кроме Авдеевки, враг ведет наступление вблизи Тоненького, Керамика и Первомайского. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ОСУ Андрей Ковалев.

"Россияне силами двух тысяч солдат вторые сутки штурмуют вблизи Авдеевки. Сегодня примерно с 15:00 они обстреливали позиции украинских воинов вокруг города, ближе к вечеру начали избивать по самой Авдеевке (уже около 10 ракет ударили по территории города), погибли по меньшей мере два человека" , – сказал он.

Враг интенсивно обстреливает позиции Сил обороны по танкам, РСЗО, минометам, ствольной артиллерии, наносит удары дронами-камикадзе и авиацией. Но военнослужащие Госпогранслужбы и ВСУ продолжают удерживать занимаемые позиции и отбивают атаки захватчиков.

Официальный представитель группы войск "Таврия" полковник Александр Штупун сообщил, что защитники Украины отразили все атаки врага на Авдеевском направлении. Потери рубежей и позиций там не допущены.

"Продолжаются бои, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" противник силами около трех батальонов, при поддержке большого количества танков и другой бронетехники ведет наступательные действия. В частности, это фиксируется в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского... Отражены все атаки врага , потерь рубежей и позиций наши воины не допустили", – добавил он, подчеркнув, что ситуация контролируемая, но бои продолжаются.

Между тем, в населенном пункте до сих пор остается более тысячи жителей, которые не хотят уезжать. Хотя от города уже практически ничего не осталось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала большое наступление на Авдеевку и это еще одно из определяющих сражений войны с РФ, которое может стать более ожесточенным, чем битва за Угледар зимой, поскольку оккупанты могут использовать плотную застройку Донецка и Ясиноватой для скрытых действий.

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