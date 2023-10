Масштабное наступление войск РФ возле Авдеевки замедлилось, ВСУ дали отпор врагу: в ISW оценили ход боев. Карта

Значительные и продолжающиеся наступательные действия, которые войска РФ начали 10 октября вокруг Авдеевки Донецкой области, ограничены их усилиями для ликвидации украинских сил. Но за несколько дней штурмов оккупанты не обеспечили серьезного прорыва под городом и вряд ли сразу (если вообще смогут) отсекут оттуда ВСУ.

Благодаря устойчивой украинской обороне враг за это время потерял бронетехнику в количестве по меньшей мере батальонной тактической группы, сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Вместе с тем российское информационное пространство преувеличивает степень "успехов" россиян на Авдеевском направлении и будет продолжать это делать, несмотря на военные неудачи или медленные темпы продвижения.

Начиная с 10 октября, оккупационные войска РФ одновременно атаковали северо-западную, западную и южную части Авдеевки, используя бронетанковые штурмовые группы, вертолеты и сосредоточенную артиллерию.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупанты ведут штурм при поддержке авиации на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта. Украинские военные обозреватели назвали наступательные операции ВС РФ на Авдеевку "большим обстрелом" и отметили, что захватчики использовали в бою очень большое количество бронетехники.

Ныне там предположили, что российское наступление вокруг Авдеевки является локальным усилием РФ, направленным исключительно на фиксацию Сил обороны Украины. В то же время аналитики пока не готовы оценивать точные цели агрессора.

По состоянию на 12 октября российские войска не обеспечили серьезный прорыв под Авдеевкой. По оценкам ISW, они захватили 4,52 кв. км территории на разных направлениях вокруг города от 10 октября и находятся на расстоянии 3,32 км от украинской наземной линии связи вдоль шоссе O0562 с юга и 5,25 км к северу от Авдеевки.

В то же время аналитики уверены, что заявления России о продвижении за эти расстояния преувеличены. Российские источники утверждали, что ВС РФ пытаются "создать котел" вокруг украинских сил в Авдеевке, но быстро признали, что нынешний прогресс медленный.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, мол, говорить о "полномасштабном уходе [украинцев] из города" пока рано, несмотря на "некоторые российские продвижения в этом районе".

Российский блогер говорил, что их войска уже "продвинулись на 12 км" в направлении Авдеевки, хотя геолокационные кадры подтверждают лишь то, что по состоянию на 12 октября оккупанты совершили ограниченное продвижение к северо-западу, югу и западу от города и не сразу угрожали ВСУ окружением.

Также блогеры из РФ заявляли, что российские войска "завоевали дополнительные территории" на породном отвале на северном фланге Авдеевки вблизи коксохимического завода; "захватили участок железной дороги" к югу от города; двигались по Авдеевке.

Кроме этого, российские источники также утверждали, что силы РФ "уничтожили железнодорожную станцию" Очеретино (13 км северо-западнее Авдеевки), которая, как они убеждали, поддерживает украинское материально-техническое обеспечение Авдеевки.

Отмечается, что накануне в соцсети X (Twitter) появились данные об уничтожении вооруженными силами Украины от 10 октября под Авдеевкой 33 российских бронемашин и 15 танков.

Украинский офицер запаса заявил, что по скромным оценкам, ВСУ уничтожили по меньшей мере 36 единиц вражеской бронетехники, в том числе танки, бронетранспортеры и другие транспортные средства.

По мнению аналитиков, все это указывает на то, что российские бронетехнические силы, возможно, не применяют уроки, полученные из предыдущих наступательных операций под Угледаром в феврале 2023 или вокруг Киева в марте 2022 года, когда украинские силы уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники.

"Фактически, они учитывают и уроки, полученные из "оборонных" операций на юге Украины. Но, несмотря на то, что применение Россией усвоенных уроков будет разным, и российские войска достигли определенного прогресса в районе Авдеевки, который, вероятно, был обеспечен более эффективными подразделениями, оценка ISW от 11 октября была завышенной", – признали специалисты.

Отмечается, что сегодня ВСУ наносят врагу значительные потери и угнетают материально-техническое обеспечение войск России вблизи Авдеевки, что, вероятно, замедляет темпы продвижения россиян. Один российский блогер уже это признал, заявив, что ВС РФ теперь сосредоточены на "качественных" атаках после того, как первоначально понесли большие потери техники.

На геолокационных кадрах, опубликованных 12 октября, видно, что украинские войска уничтожили мост северо-восточнее Авдеевки – между Ясиноватой и Горловкой. Пропагандисты признали, что это окажет негативное влияние на логистику РФ в районе Авдеевки, из-за чего оккупанты столкнутся с трудностями, пытаясь отремонтировать переправу из-за ее близости к линии фронта.

"Российское информационное пространство, вероятно, преувеличивает степень успехов россиян на Авдеевском фронте и будет продолжать это делать, несмотря на военные неудачи или медленные темпы продвижения. Российские источники отмечают их наступательные операции, но в большинстве своем не реагируют на значительные потери техники всего за несколько дней боев. Этот приглушенный ответ в значительной степени противоречит предыдущим возмущениям, когда российские войска потеряли целую колонну бронетехники во время кульминации наступления на Угледар в феврале 2023 года", – отметили в ISW.

Там говорят, что провоенные блогеры из РФ, вероятно, вовлекаются в самоцензуру после недавних арестов известных критически настроенных лиц информационного пространства. Многие известные пропагандисты также имеют тесные связи с формированиями "ДНР", многие из которых воюют в районе Авдеевки, что еще больше стимулирует их цензурировать поражения РФ и преувеличивать заявленные "победы".

Так, один известный блогер похвалил российское военное командование за предоставление информации о заявленных успехах и отметил, что "это первая операция за долгое время, когда командование пыталось создать информационную шапку".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский поделился фото защитников в районе Авдеевки, где на сегодня уже четвертые сутки продолжается обострение ситуации. Специалисты предполагают, что армия РФ пытается помешать наступательным действиям ВСУ, чтобы те передислоцировались на другие участки фронта.

В то же время в Силах обороны показали бойню, которую устроили колоннам бронетехники РФ под Авдеевкой. Воины подчеркнули, что они выстоят, главное – чтобы снарядов хватало.

