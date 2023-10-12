В Авдеевке уже третьи сутки не утихают ожесточенные бои: почему оккупанты пошли в наступление на город и какая ситуация сейчас. Карта

В районе Авдеевки Донецкой области обострение ситуации продолжается уже третьи сутки. Оккупанты активно обстреливают позиции Сил обороны и сам город, проводят штурмы с целью окружить населенный пункт. Есть мнение, что так противник пытается помешать украинским наступательным действиям и передислокации войск на другие участки фронта.

Президент Владимир Зеленский на своем канале в Telegram 12 октября поделился фотографиями наших воинов, которые были сделаны в районе Авдеевки. "Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится война. Должны все об этом помнить", – подписал кадры гарант.

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В эфире "Єдиних новин" утром в четверг, 12 октября, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш назвал ситуацию сложной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что эта ночь прошла относительно спокойно, хотя и не без обстрелов. В 2:55 оккупационные войска нанесли очередной авиаракетный удар по городу. За 12 октября он стал первым, а за прошедшие двое суток враг совершил около 30-35 авиаракетных атак.

Барабаш отметил, что ВС РФ ударили по местному "правительственному кварталу". По состоянию на 7:30 информации о раненых или погибших гражданских не было.

Начальник Авдеевской ГВА рассказал, что в результате российского обстрела, совершенного днем 11 октября, под завалами по состоянию на утро 12 октября все еще находились двое мирных жителей. Это пожилой мужчина и его дочь, пожилая женщина.

Оккупанты активно бьют по коксохиму. Например, вчера вечером российская ракета ударила по цистерне с остатками смолы, в результате чего вещество горело.

Ранее Институт изучения войны (ISW) заявил, что активизация локальных наступательных операций ВС РФ вблизи Авдеевки демонстрирует способность оккупантов изучать и применять тактические уроки на поле боя в Украине. Враг прибег к штурму города и его флангов утром 10 октября после интенсивной артиллерийской подготовки.

В ISW сделали предположение, что наступление в районе Авдеевки нужно ВС РФ, чтобы сковать украинские силы.

"Гипотетический захват Авдеевки не откроет новые пути для наступления на остальную территорию Донецкой области", – сказано в отчете аналитиков.

Как писал OBOZREVATEL, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев утверждает, что Силы обороны Украины знали о подготовке российской армии к наступлению на Авдеевку и были к этому готовы.

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