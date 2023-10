Войска РФ начали наступление на Авдеевку после интенсивной артподготовки: в ISW объяснили, что это значит

Локальные наступательные операции войск РФ вблизи Авдеевки на Донетчине, которые враг активизировал в последние несколько суток, демонстрируют его способность изучать и применять тактические уроки на поле боя в Украине. Однако эти адаптации и "успехи" вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил.

На это указывают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там говорят, что оккупанты прибегли к штурму города утром 10 октября после проведенной интенсивной артиллерийской подготовки.

За последние два дня российские подразделения после ракетных и артиллерийских обстрелов города якобы продвинулись юго-западнее Авдеевки – вблизи Северного, а также северо-западнее – возле Степового и Красногоровки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на этом направлении активизировалось до трех батальонов ВС РФ с танками и другой бронетехникой. По словам спикера ведомства Андрея Ковалева, они входят в состав трех мотострелковых бригад 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Аналитики ISW уверены: прежде чем начать наступление, захватчики провели несколько адаптаций, позволяющих предположить, что агрессор усвоил уроки, полученные во время операций на юге и других участках фронта в Украине.

Командир российского артиллерийского батальона, воюющий на Авдеевском направлении, заявил, мол, их силы сегодня "уделяют значительное внимание контрбатарейной борьбе". Другой пропагандистский источник, тоже воюющий там, утверждал, что российские войска используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ведут надежную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют "четкое взаимодействие" между командованием, штурмовыми группами, аэроразведкой и артиллерией. Он добавил, что под Авдеевкой армия РФ не применяет "мясных" штурмов в стиле человеческих волн. Вместо этого оккупанты сначала пытались бронетехникой прорваться вдоль дорог к украинским позициям, а уже дальше шли колонны российской пехоты.

По словам аналитиков, предположение о том, что российские войска эффективно применяют все это, заслуживает внимания. Мол, источники РФ ранее отмечали эти тактические адаптации как сильную сторону обороны страны-агрессора против контрнаступления ВСУ на юге, особенно в июне и июле. Кроме того, большинство российских сил, ныне воюющих в районе Авдеевки, вероятно, являются частями 1-го армейского корпуса "ДНР", преимущественно контролируемого российской 8-й общевойсковой армией.

В ISW считают, что только эти силы враг привлек к наступлению на Авдеевку, поскольку другие части 8-й армии там не были замечены. Сами же оккупационные силы "ДНР" страдают от распространенных проблем, связанных с оскорбительной командной культурой, плохой дисциплиной и минимальной подготовкой. Все это обострено более широкими проблемами с интеграцией этой нерегулярной военной структуры в регулярные войска России.

Сообщения пропагандистов об "эффективной связи" сил РФ под Авдеевкой могут свидетельствовать о том, что силы "ДНР" несколько облегчили свою интеграцию в регулярные российские войска и извлекли уроки из предыдущих неэффективных и неудачных атак в этом районе.

"Но эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил. Геолокационные кадры показывают, что российские войска вокруг города сосредоточены к юго-западу от него. Они не завершили оперативное окружение населенного пункта, и, вероятно, им будет тяжело это сделать", – убеждены в ISW.

Там подчеркнули, что украинская Авдеевка хорошо укреплена и защищена опорным пунктом Сил обороны, что усложнит для оккупантов возможность приблизиться к городу или его полностью захватить. Войска РФ и так контролируют сегменты критической трассы Н20 Донецк – Константиновка – Краматорск – Славянск и другие маршруты, пролегающие вблизи Авдеевки, поэтому гипотетический захват города не откроет для них новых путей продвижения в остальную часть Донецкой области.

"ВС РФ, вероятно, намерены атаковать в районе Авдеевки, чтобы зафиксировать украинские силы и не дать им передислоцироваться на другие участки фронта. Однако украинские официальные лица уже определили наступление на Авдеевку как российскую фиксирующую операцию, и вряд ли они будут чрезмерно направлять силы на эту линию", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны были готовы к наступлению россиян на Авдеевку. Ведь оккупационные войска РФ с определенной периодичностью после некоторой подготовки прибегают к подобным штурмам на разных участках фронта.

