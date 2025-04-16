Донецк готовят к "масштабным терактам": о чем предупредили местных жителей и при чем тут ФСБ

Несмотря на уверения российских силовиков о "полном порядке" в "ДНР" и о том, что "ситуация под контролем", с каждым днем жить здесь становится все опаснее. В последнее время тут произошел ряд ЧП, а местные паблики пестрят предупреждениями о "смертельных сюрпризах" в первую очередь в областном центре.

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Повод для паники

В социальных сетях и мессенджерах среди жителей оккупированной части Донецкой области стали распространяться предупреждения о том, что неизвестные лица разложили заминированные предметы – фальшивые фонарики, воздушные шары, кошельки и т.д., – при детонации которых якобы погибли дети. Особый акцент был сделан на "огромную опасность" именно для Донецка.

По словам жительницы оккупированного города, масштаб паники был таков, что некоторые родители перестали отпускать детей в школу, опасаясь за их жизнь.

"Конечно же, сколько ни объясняй, но дети могут поднять что-то на улице. Потому мои соседи, молодая пара, решили пересидеть с детьми дома. Знаю, что не только они", – рассказала жительница Ворошиловского района.

По ее словам, поддались панике и учителя, которые в соседней школе провели "ликбез" по "опасным ловушкам", причем не преминув обвинить во всем Украину. При этом удачно опустив, кто именно контролирует город и, соответственно, отвечает за безопасность людей.

Тем временем по оккупированной территории уже поползли слухи о готовящихся "масштабных терактах" в торговых центрах Донецка, на рынках, в больницах и т.д. И паника вышла на новый уровень.

Кто кого играет

Спустя время на это решило отреагировать так называемое "МВД при ДНР". Оккупационное ведомство опровергло информацию о якобы существующей опасности, связанной с размещением взрывоопасных предметов на улицах городов "республики".

Опровергло и то, что "погибли дети". "Эта информация не соответствует действительности, подобных фактов на территории региона не зарегистрировано. Полиция призывает граждан, представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях проверять полученные из неофициальных источников сведения и не допускать публикации информации, которая не соответствует действительности и может распространяться в целях создания паники среди населения и дестабилизации социальной обстановки!" – говорится в сообщении оккупационной структуры.

По словам местных жителей, в полиции неофициально говорят, что "все это работа ФСБ". Мол, идет передел, война силовиков, потому "кто-то решил подставить смежников".

"Но людям от этого, конечно же, не легче. Тем более что в последнее время уровень преступности резко вырос", – говорит наш собеседник в оккупированном Донецке.

По его словам, уже после "включения" в состав России и построения новой силовой вертикали в "республике", например, стало много наркотиков. "Мы такого не помнили уже много лет. Раньше если встретишь наркомана, то его сразу отвозят "на подвал", а сейчас на улицах их полно. Злые языки говорят, что "наркоту подмяла под себя ФСБ", – говорит дончанин.

Начался и "передел бизнеса". Последний пример: 11 апреля вооруженные люди ворвались в несколько магазинов "Авоська" и "Обжора". Они, угрожая автоматами, заставили работников торговых точек уйти. После этого в целях безопасности закрылись несколько супермаркетов.

Владелец "ЮгТехЛогистики" (фирма, на которую зарегистрированы магазины) уверен, что за этим стоят конкуренты. И ждет, пока "во всем разберутся силовики".

"У мародеров, которые ранее отжали донецкие супермаркеты "Обжора" и "Брусничка" у украинских собственников, теперь переотжимают эти магазины другие мародеры. У кого больше "вооруженных людей", тот и собственник. Это и есть главная цель "СВО" – тупое разграбление захваченных украинских территорий", – написал украинский блогер и журналист Денис Казанский, который ранее жил в Донецке, в своем Telegram-канале.

По данным местных жителей, за этим процессом также стоят силовики.

В частности, в Харцызске сейчас идет проверка торговой сети Следственным комитетом РФ и той же самой ФСБ. Что говорит о спланированной атаке.

Именно с отжатием супермаркетов местные жители связывают появившиеся сообщения о возможных терактах в них. И, несмотря на уверения "МВД", не спешат успокаиваться. То ли еще будет?