У врага минус 9 вертолетов, склад БК и не только: в ССО раскрыли детали ударов по аэродромам в Луганске и Бердянске

Удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске были нанесены Силами обороны Украины во взаимодействии с Силами спецопераций. В рамках операции "DRAGONFLY" были уничтожены 9 российских вертолетов.

Также ликвидирована спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов, повреждены взлетные полосы аэродромов. Подробности рассказали в ССО.

Как отмечается в сообщении, операцию в ССО спланировали и реализовали после того, как получили информацию о том, что враг накопил на аэродромах во временно оккупированных Бердянске (Запорожская область) и Луганске значительное количество авиационной и спецтехники. Также на аэродромы оккупанты свезли немало боеприпасов.

"Указанная информация была проверена и подтверждена. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", – рассказали в ССО.

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Подтверждено, что российские захватчики на двух аэродромах совокупно потеряли:

девять вертолетов разных модификаций

специальную технику, которая находилась на аэродромах

пусковую установку ПВО

склад боеприпасов

Также были повреждены взлетные полосы аэродромов.

Успешную операцию ССО на обоих аэродромах оккупанты "приветствовали" длительными "фейерверками".

"Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра", – подчеркнули в ССО.

Там добавили, что враг потерял десятки оккупантов погибшими и ранеными. Тела "денацифицированных" захватчиков до сих пор достают из-под завалов.

В то же время, некоторые подробности ночных ударов по аэродрому в Бердянске и их результатам раскрыл Telegram-канал "Николаевский Ванек".

В сообщении, появившемся на канале, отмечено, что в Бердянске оккупанты разместили свою авиатехнику очень "кучно". И именно оттуда в основном взлетали вертолеты и самолеты для нанесения ударов по украинским воинам на линии фронта.

"Находился там большой вертолётный парк КА-52 и МИ-8, а также несколько штук МИ-28 и МИ-24. Всего этого добра было там до 30 единиц. Защита аэродрома тоже была внушительной, а именно несколько единиц Панцирей С1/С2, БУК М3, а также РЛС типа ТЕРЕК. На пути к нашим "подаркам" в районе Осипенко тоже слышны были вылеты БУКа М3. Но это всё не помогло", – пишет "Николаевский Ванек".

По его данным, часть из пораженных вертолетов уничтожена безвозвратно. Также в Бердянске поражен "Панцирь С2" вместе с личным составом. Он находился непосредственно на аэродроме. Степень повреждения пока уточняется, не исключено, что он был полностью уничтожен.

"Атака была комбинированной, очень грамотной и очень удачной, даже исходя из предварительных данных. Остальные данные уточняются. Хорошая работа", – пишет "Николаевский Ванек".

Напомним, ранним утром 17 октября стало известно, что ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. После прилетов местные жители слышали продолжительную детонацию.

Пропагандисты из РФ написали, что ночная атака на аэродромы, которые использует враг, стала одной из самых мощных "со времен начала СВО".

В России новости о ночной "бавовне" вызвали настоящую истерику. А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, чем важен удар.

По его словам, нанесение ударов по аэродромам с вертолетами крайне важно, ведь с помощью этой техники враг активно работает по линии фронта. В частности, оккупанты с помощью вертолетов могут запускать противотанковые управляемые ракеты для уничтожения военной техники украинских сил.