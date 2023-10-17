У врага минус 9 вертолетов, склад БК и не только: в ССО раскрыли детали ударов по аэродромам в Луганске и Бердянске
Удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске были нанесены Силами обороны Украины во взаимодействии с Силами спецопераций. В рамках операции "DRAGONFLY" были уничтожены 9 российских вертолетов.
Также ликвидирована спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов, повреждены взлетные полосы аэродромов. Подробности рассказали в ССО.
Как отмечается в сообщении, операцию в ССО спланировали и реализовали после того, как получили информацию о том, что враг накопил на аэродромах во временно оккупированных Бердянске (Запорожская область) и Луганске значительное количество авиационной и спецтехники. Также на аэродромы оккупанты свезли немало боеприпасов.
"Указанная информация была проверена и подтверждена. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери", – рассказали в ССО.
Подтверждено, что российские захватчики на двух аэродромах совокупно потеряли:
- девять вертолетов разных модификаций
- специальную технику, которая находилась на аэродромах
- пусковую установку ПВО
- склад боеприпасов
Также были повреждены взлетные полосы аэродромов.
Успешную операцию ССО на обоих аэродромах оккупанты "приветствовали" длительными "фейерверками".
"Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра", – подчеркнули в ССО.
Там добавили, что враг потерял десятки оккупантов погибшими и ранеными. Тела "денацифицированных" захватчиков до сих пор достают из-под завалов.
В то же время, некоторые подробности ночных ударов по аэродрому в Бердянске и их результатам раскрыл Telegram-канал "Николаевский Ванек".
В сообщении, появившемся на канале, отмечено, что в Бердянске оккупанты разместили свою авиатехнику очень "кучно". И именно оттуда в основном взлетали вертолеты и самолеты для нанесения ударов по украинским воинам на линии фронта.
"Находился там большой вертолётный парк КА-52 и МИ-8, а также несколько штук МИ-28 и МИ-24. Всего этого добра было там до 30 единиц. Защита аэродрома тоже была внушительной, а именно несколько единиц Панцирей С1/С2, БУК М3, а также РЛС типа ТЕРЕК. На пути к нашим "подаркам" в районе Осипенко тоже слышны были вылеты БУКа М3. Но это всё не помогло", – пишет "Николаевский Ванек".
По его данным, часть из пораженных вертолетов уничтожена безвозвратно. Также в Бердянске поражен "Панцирь С2" вместе с личным составом. Он находился непосредственно на аэродроме. Степень повреждения пока уточняется, не исключено, что он был полностью уничтожен.
"Атака была комбинированной, очень грамотной и очень удачной, даже исходя из предварительных данных. Остальные данные уточняются. Хорошая работа", – пишет "Николаевский Ванек".
Напомним, ранним утром 17 октября стало известно, что ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. После прилетов местные жители слышали продолжительную детонацию.
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По его словам, нанесение ударов по аэродромам с вертолетами крайне важно, ведь с помощью этой техники враг активно работает по линии фронта. В частности, оккупанты с помощью вертолетов могут запускать противотанковые управляемые ракеты для уничтожения военной техники украинских сил.
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