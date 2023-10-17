В России истерика из-за атаки ВСУ на аэродромы вблизи Бердянска и Луганска: Игнат объяснил, чем важен удар

Ночью 17 октября украинские военнослужащие нанесли удар по аэродрому российских войск в районе временно оккупированных Луганска и Бердянска. В результате отработки враг потерял боевые вертолеты.

Эту технику захватчики использовали для нанесения ударов на линии фронта. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, нанесение ударов по аэродромам с вертолетами крайне важно, ведь с помощью этой техники враг активно работает по линии фронта. В частности, оккупанты с помощью вертолетов могут запускать противотанковые управляемые ракеты для уничтожения военной техники украинских сил.

"Что, как и чем было поражено, я не имею возможности вам об этом говорить. Но, в конце концов, поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует – Ка-52, Ми-24 – безусловно, это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и передней линии. Враг пытается вертолеты держать поближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке", – сказал Игнат.

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Также он добавил, что российская армия обладает более современными вертолетами, которые могут работать по линии фронта на расстоянии более 10 километров. Поэтому важно уничтожать такую технику в местах базирования. Игнат подчеркнул, что оккупантам не всегда удается защитить важные военные объекты достаточным количеством средств противовоздушной обороны.

К слову, российские пропагандисты сами же подтвердили потери техники на аэродроме в Бердянске. Захватчики пожаловались, что удар был "один из самых серьезных" с начала полномасштабного вторжения РФ. При этом пропагандисты заявили, что оккупанты понесли потери не только в технике, но и в личном составе.

Многие кремлевские пропагандисты даже выдали, что украинские военные нанесли удары ракетами ATACMS. К тому же, оккупанты пожаловались, что по аэродрому якобы прилетело более 40 ракет.

Напомним, Силы обороны Украины ночью 17 октября нанесли мощные удары по базированию российских войск в пределах временно оккупированных Луганска и Бердянска. Там были поражены вражеские вертолеты, а также оборудование на захваченных аэродромах.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сбили российский вертолет Ми-8. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский показал видео приземления этой вражеской "птички".

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