Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: что войдет

Германия обновила список военной помощи для Украины. Добавила, в частности, боеприпасы для основного боевого танка LEOPARD 1, 8 дополнительных бронетранспортеров, материалы для разминирования.

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Об этом идет речь на сайте Федерального правительства Германии. Отметим, что ракет Taurus, ожидаемых Украиной, в списке нет.

Так, Берлин предоставит Киеву:

– 24 бронетранспортера (БТР) вместо 16, как сообщалось ранее;

– 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;

– 16 грузовиков Zetros;

– 5 автомобилей для пограничной службы;

– несколько единиц автотранспорта;

– боеприпасы к танкам Leopard 1;

– 50 терминалов связи SatCom;

– материалы для разминирования;

– 500 светодиодных ламп;

– почти 2 тысячи боевых шлемов.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с президентом США Джо Байденом поддержку Украины в войне против РФ и ситуацию на Ближнем Востоке. После этого стало известно, что в 2024 году ФРГ предоставит Украине товары военного назначения более чем на 7 миллиардов евро, хотя ранее предполагалось, что стоимость помощи составит 4 млрд долларов.

В целом с 24 февраля 2022 года Германия уже предоставила Украине помощь в 6 млрд евро и вместе с США остается лидером в военной поддержке нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В распоряжении СМИ оказался секретный документ, свидетельствующий, что Германия готовится к вооруженному конфликту против России. Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале этого года.

– Лидер оппозиционной партии Германии "ХДС" Фридрих Мерц обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не медлить с предоставлением Украине крылатых ракет Taurus.

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