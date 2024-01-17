Увеличат почти вдвое: Шольц после разговора с Байденом озвучил размер помощи Украине от Германии

Во вторник, 16 января, канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с президентом США Джо Байденом поддержку Украины в войне против РФ и ситуацию на Ближнем Востоке. После этого стало известно, что в 2024 году ФРГ предоставит Украине товары военного назначения более чем на 7 миллиардов евро.

Видео дня

Об увеличении помощи для Украины сообщили на сайте Федерального правительства. Ведь ранее предполагалось, что Германия выделит нашему государству помощь в сумме 4 млрд евро.

"Канцлер и президент (США Джо Байден. - ред.) осудили продолжающееся нападение России на Украину и необходимость продолжать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украины. В 2024 году Германия поддержит Украину товарами военного назначения более чем на семь миллиардов евро", – отметили в сообщении.

Также эту информацию Шольц подтвердил на своей странице в соцсети Х (exTwitter).

"Президент Байден и я согласились: мы хотим продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Сегодня я говорил с Байденом по телефону. Германия предоставляет более семи миллиардов евро в виде военных товаров в 2024 году", – отметил канцлер.

Отметим, что США и Германия – лидеры военной поддержки Украины с самого начала полномасштабного вторжения. Общая стоимость помощи, оказанной Берлином от 24 февраля 2022 года, уже составляет около 6 миллиардов евро. Сюда вошли, в частности, танки Leopard, установки ПВО IRIS-T и ракеты к ним, сейчас обсуждается предоставление дальнобойных ракет Taurus.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидер оппозиционного ХДС Германии Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не медлить с предоставлением Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, эти боеприпасы могут очень помочь Силам обороны.

– Ранее Шольц заявил, что Берлин вдвое увеличит расходы на военную помощь Украине, которая почти два года борется с полномасштабным вторжением России. Он призвал и другие государства ЕС активизировать усилия по поддержке украинского народа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!