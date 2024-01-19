'Мы не можем идти ва-банк': министр обороны Германии сделал заявление о помощи Украине и угрозе нападения РФ на страны Балтии

В Германии уверяют, что на данный момент передали Украине все вооружение и технику, которые могли. Отдать больше значило бы пойти ва-банк и снизить собственную обороноспособность.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesspiegel. Он также отметил, что Кремль постоянно угрожает возможным нападением на страны НАТО, в частности, в Балтийском регионе.

Писториус акцентировал внимание на все более агрессивной риторике Кремля, свидетельствующей о возможных планах Москвы со временем атаковать страны НАТО.

"Мы слышим угрозы со стороны Кремля почти каждый день – в последнее время против наших друзей в Балтии. Поэтому мы должны учесть, что Владимир Путин однажды даже нападет на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет", – заявил Писториус.

По его мнению, сейчас перед властями Германии стоит задача сделать так, чтобы немецкая армия была готова к потенциальной войне. Для этого в министерстве обороны страны разрабатываются предложения по модифицированному призыву, Берлин также планирует дать возможность служить в вооруженных силах Германии тем жителям страны, которые не имеют немецкого гражданства. Кроме того, принимаются меры по повышению эффективности работы вооруженной промышленности.

"Мы должны быстро укрепить нашу обороноспособность, учитывая срочность угрожающей ситуации", – отметил министр обороны Германии.

Учитывая ситуацию, Писториус отвергает призывы к увеличению военной помощи Украине со стороны Германии. По его словам, подобная политика ослабила бы государство на фоне существующих угроз.

"Мы не можем идти ва-банк, как некоторые требуют. Иначе мы бы сами были беззащитны... На данный момент мы передали все, что было возможно", — отметил министр.

Он подчеркнул, что среди европейских стран Германия уже оказала Украине наибольшую помощь. Теперь – пора перехватить эстафету другим государствам ЕС и не только, ведь от развития событий в Украине зависит будущее Европы.

"Всем должно быть понятно: если Путин выиграет эту войну и оккупирует Украину, опасность для территории альянса, конечно, тоже возрастет", – предостерег Писториус.

Напомним, 17 января Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. В него вошли боеприпасы для основного боевого танка LEOPARD 1, 24 бронетранспортера, материалы для разминирования, а также 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 16 грузовиков Zetros, автомобильная техника разного назначения и полсотни терминалов связи.

Также сообщалось, что немецкие СМИ заявили, что нашли секретные документы, согласно которым Германия готовится к возможному нападению России.