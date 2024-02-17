Шольц уклонился от ответов о ракетах Taurus и перспективах Украины в НАТО, но призвал к усилению поддержки Киева

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответов о поставках крылатых ракет Taurus Украине и перспективах нашей страны в НАТО. Он назвал вопрос о необходимости поставок крылатых ракет "странным" и добавил, что Берлин тратит на поставки вооружения больше, чем другие европейские страны.

Кроме того, канцлер уклонился от ответа о перспективах Украины в НАТО, добавив при этом, что Запад не будет отправлять свои войска на фронт, чтобы избежать прямой конфронтации с РФ. Об этом Шольц заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции.

У главы немецкого правительства несколько раз спросили, почему его страна до сих пор не приняла решение о поставках крылатых ракет украинской армии. Шольц уклонился от прямого ответа, но заявил, что Германия тратит на поставки оружия в Украину больше всех в Европе.

В то же время он добавил, что необходимо найти "лучший момент" для поставки этих ракет. При этом следует отметить, что политик не стал отрицать возможности поставки ракет Taurus в будущем.

"Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения. Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – коротко заявил канцлер.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram подчеркнул, что Шольц также избежал четкого ответа о перспективах Украины в НАТО. При этом он отметил, что намеки канцлера ФРГ о членстве Украины в Альянсе после завершения войны означает для российского диктатора Владимира Путина "зеленый свет" на продолжение войны и попытки уничтожения нашей страны.

"По вопросам НАТО мы сформулировали четкие решения в Вильнюсе. Есть декларации о том, как мы будем этим заниматься, поэтому не имеет смысла углубляться в детали. Могу сказать, что мы очень искренне записали эти слова и серьезно относимся к этому", – сказал Шольц.

Стоит отметить, что Шольц также призвал страны ЕС предоставить больше помощи Украине, которая подвергается нападению со стороны России. Он объяснил, что от предоставления помощи Киеву зависит безопасность европейских стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии. Основное послание, которое он адресовал европейским лидерам – 2024 год должен стать началом полного мировозобновления.

Ранее сообщалось, что Германия готовит новый пакет помощи для Украины более чем на миллиард евро. В него, в частности, войдут ракеты для IRIS-Т, системы Skynex и многое другое.