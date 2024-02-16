Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро: что войдет

Германия готовит новый пакет помощи для Украины более чем на миллиард евро. В него, в частности, войдут ракеты для IRIS-Т, системы Skynex и многое другое.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 февраля в Берлине. Он также сообщил, что с 2025 года Германия направит на помощь нашему государству 6 миллиардов евро.

По словам Шольца, в новый пакет помощи на 1,1 млрд евро войдут ракеты для систем IRIS-Т, два зенитных артиллерийских комплекса Skyneх, 36 бронированных гаубиц, 120 тысяч снарядов и амуниция.

На этот год Германия заложила в бюджете 1,7 млрд евро в поддержку Украинцы, а на последующие годы – еще 6 млрд. В целом ФРГ выделила или предоставила обязательство выделить военную помощь на 28 млрд евро.

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. В Берлине он встретился с федеральным канцлером Шольцем.

В ходе встречи стороны подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности, в котором предусмотрено сотрудничество для усиления украинской армии, меры по предотвращению будущих нападений и механизма реагирования на них в случае, если агрессия таки состоится. Германия также взяла на себя обязательства по восстановлению Украины и разминированию украинских территорий.

Уже завтра соглашение о безопасности Украина может подписать с Францией.