Есть важный нюанс: Романенко объяснил, сможет ли Украина бить по России в случае получения дальнобойных ракет

Украина могла бы использовать для ударов по российской территории ракеты с иностранными технологиями и компонентами, переукомплектованные в нашей стране. Но для этого нам нужно получить как минимум западные ракетные навигационные системы и системы точного донаведения.

Такую идею в эфире Oboz Talk озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он отметил: это был бы оптимальный вариант, ведь во всем мире военное производство разных стран связано между собой.

Вооружения и боевую технику можно назвать конструктором. "Одни лучше производят системы наведения, у других самые лучшие трансмиссии, у третьих – лучший двигатель. Все это собирается в один объект", – объяснил эксперт.

Например, для немецких зенитных самоходных установок Gepard снаряды производили швейцарцы.

"То есть здесь есть микс нескольких производителей из разных стран, но их объединяет только НАТО и финансовые выгоды от такого сотрудничества", – отметил Романенко.

Украинцы, к примеру, могли бы использовать корпус нашего "Нептуна" (дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета с дальностью 400 км) и систему наведения из Storm Shadow. Этого было бы достаточно для ударов по объектам российского ВПК.

Романенко напомнил: в Смоленске например, находится завод страны-агрессора, выпускающий ракеты Х-59.

"И мы могли бы послать ответ по этому заводу. Этого достаточно. Но для этого действительно нужно получить хотя бы систему наводки: навигационную систему и система точного донаведения", – заявил генерал-лейтенант. Для большей эффективности нужно, чтобы ракета не просто попала по территории, а поразила здание с автоматизированной системой управления/кислородную или водородную станцию/другие объекты, критически необходимые для работы.

"Вот если бы мы получили такие комплектующие, тогда мы бы собрали "лего", поставили на оболочке Made in Ukraine и не было бы вопросов к нам", – сказал Романенко.

Он добавил, что у государств-партнеров не хватает дальнобойных ракет, чтобы вооружить Украину. Англо-французские Storm Shadow (SCALP) мы получаем в "гомеопатических дозах". Немецких Taurus, на поставки которых ФРГ еще не решилась, у Германии всего около 400 – неизвестно, сколько из них в боеспособном состоянии.

"Так что все равно мы возвращаемся, так сказать, к американским ракетам, модернизации ракеты ATACMS, имеющей повышенную дальнобойность... Если мы получим F-16, то в их номенклатуру вооружения входят ракеты JASSM, американские, но все страны НАТО, которые имели эти самолеты, наверное, имеют и эти ракеты", – сказал эксперт.

Последних было выпущено относительно много. "И тут же вопроса нет, хотя бы по Крыму было бы очень хорошо получить эти ракеты для применения, хотя бы по временно оккупированным территориям", – отметил генерал-лейтенант.

Как писал OBOZ.UA:

– Германия якобы планирует приобрести у США дальнобойные крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут в будущем заменить Taurus. Их будут использовать на истребителях F-35, сообщило издание Bild.

– Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина готова согласиться на условие не поражать цели в РФ ракетами Taurus, если получит их.

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