Германия планирует купить у США дальнобойные ракеты, которые смогут заменить Taurus – Bild

Германия планирует приобрести у США дальнобойные крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут в будущем заменить Taurus. Их будут использовать с помощью истребителей F-35.

Об этом пишет немецкая газета Bild. По данным издания, Бундесвер приобретет 75 ракет JASSM-ER.

Официальный контракт планируется заключить осенью.

JASSM-ER будут использовать с помощью американских истребителей F-35, которые Берлин также заказал у Соединенных Штатов.

"В долгосрочной перспективе закупка крылатых ракет JASSM может заменить нынешние Taurus", – говорится в статье.

Как пишет Bild, крылатые ракеты JASSM-ER были созданы позже, чем Taurus, их характеристики "по меньшей мере равны".

Что известно о ракетах JASSM-ER

AGM-158 JASSM – высокоточная крылатая ракета класса "воздух – поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin (США). Миниальная дальность поражения – 926 км, фактическая максимальная дальность, которая также зависит от высоты и скорости несущей системы, держится в секрете.

JASSM-ER предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных целей и перемещаемых (квазистационарных), в любых погодных условиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

В 2018 году США применили JASSM-ER для уничтожения завода химического оружия в Сирии, который принадлежал режиму Башара Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дискуссия вокруг передачи Украине дальнобойных ракет Taurus в последние месяцы "доводится до крайности". По его словам, это якобы вредит не только решению вопроса, но и всей западной поддержке.

Писториус также рассказал, что вопрос предоставления Taurus Украине будет обсуждаться на 20-м "Рамштайне".

14 марта большинство членов правящей коалиции Германии проголосовало за передачу ракет Taurus Украине в Европарламенте. 451 депутат поддержал соответствующую резолюцию.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова согласиться на условие не поражать цели в РФ ракетами Taurus, если получит их.

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